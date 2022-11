Inmobiliarios acortan a 5% proyección de crecimiento en Querétaro

Querétaro, Qro. Las proyecciones de crecimiento del sector inmobiliario se acotaron a 5% al cierre del 2022, un avance por debajo de la apreciación de inicio de año que fue de 10%, de acuerdo con estimaciones del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro (Cepiq).

Aunque este año ha sido productivo, no ha tenido un comportamiento positivo de manera generalizada, refirió el presidente de Cepiq, Arturo Hernández Serrano.

“El crecimiento que vamos a experimentar este año es de alrededor de 5%, sí tuvimos algo de crecimiento, la verdad no es para decir qué contentos estamos, no, fue un año bueno para unos, no tan bueno para otros, esta vez hubo ganadores y perdedores, pero fue productivo”, destacó.

Aunque la variación anual del 2022 es menor, es un avance favorable frente a las condiciones que enfrenta un mercado inmobiliario presionado por la inflación, situación que a su vez se traduce en un alza en los precios, ahondó la vicepresidenta de Cepiq, Mara Morales Mireles.

Frente a este escenario, explicó la experta, el haber logrado un crecimiento respecto al 2021, habla del interés que sigue habiendo por invertir en el mercado inmobiliario local.

“Este crecimiento de 5% que pareciera menor, no es nada despreciable con respecto a los índices de inflación que enfrenta no sólo México, sino a nivel mundial. El hecho de que tengamos un crecimiento a pesar de las condiciones deja ver que el estado y las posibilidades comerciales resultan muy atractivas y muy interesantes”, expuso.

Se estima cerrar el 2022 con 40,000 propiedades colocadas por medio de acciones de traslado de dominio, de las cuales hasta octubre se tiene un avance de 92.5% (37,000), planteó la vicepresidenta.

En tanto, de las operaciones acumuladas de enero a octubre, 54% (20,000) corresponden a las que fueron realizadas por asesores inmobiliarios. Y se proyecta que, del total de operaciones del año, 52.5% (20,000) resulten en operaciones de los agentes, estimando que el resto corresponde a donaciones y herencias.

Plusvalía

La industria inmobiliaria pasa por un período de recuperación, que también se refleja en la plusvalía de los inmuebles, debido a que esta también se vio mermada por los efectos de la contingencia sanitaria. En el estado, el municipio El Marqués, registra uno de los niveles más altos de plusvalía, agregó.

La experta en temas inmobiliarios explicó que una plusvalía que llegaba a una variación de 18% antes de la pandemia, actualmente ronda en cambios de 10 a 12%, expuso.

“Hay que recordar que venía de pandemia y la situación de este año es un tanto atípica, veníamos con el orden en algunos casos de hasta 18% en plusvalía, sin embargo, esta situación deja una plusvalía más o menos de entre 10 y 12%; esta condición atípica para evaluar la plusvalía no sería del todo objetiva, porque (…) ahora estamos en recuperación”, planteó.

En tanto, para el siguiente año el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios tiene el objetivo de colaborar con los gobiernos municipales y estatal, con el propósito de crear estrategias para hacer frente a los posibles recortes del presupuesto federal, para no detener la inversión pública que a la vez reditúa en el valor de los inmuebles.

estados@eleconomista.mx