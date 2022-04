Monterrey, NL. Este viernes 8 de abril inició la audiencia en la que fueron citados, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, así como los ex funcionarios Jorge Alfredo Longoria Treviño, ex director de la Agencia Estatal del Transporte; Roberto Russildi Montellano, ex secretario de Desarrollo Sustentable y Manuel Benjamín Fernández, ex titular de Metrorrey, por el presunto delito de abuso de autoridad por la requisa de la Ecovía.

Trascendió que el Juez de Control Oral Penal, Juan Roberto Ortíz Pintor inició la audiencia con casi una hora de retraso, mientras que la defensa del ex gobernador indicó que la audiencia es virtual y privada.

La audiencia se realiza por una petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de fecha 16 de marzo, donde se podrá vincular a proceso a los ex funcionarios o desestimar la acusación por presunto abuso de autoridad.

Por otra parte, el ex gobernador se mantendrá en prisión y el próximo martes 12 se efectuará la audiencia ante un Juez Federal, por el presunto delito de hacer uso de recursos públicos para conseguir firmas y ser candidato a la presidencia de la República.