Industria automotriz va por contratos de proveeduría por más de 3,500 millones de dólares

Querétaro, Qro. Ante el propósito de fortalecer las cadenas de proveeduría en la industria automotriz, Querétaro será sede de la primera edición de la Cumbre Internacional de Proveedores de la Industria Automotriz de México (International Automotive Industry Supply Summit 2023), con la proyección de lograr negocios potenciales por más de 3,500 millones de dólares.

Frente a la creciente demanda en el sector automotriz, así como la disrupción que prevalece en las cadenas de proveeduría y las oportunidades comerciales del Tratado entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC), se determinó la pertinencia del encuentro, refirió el presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González Díaz.

La cumbre se llevará a cabo el 31 de mayo y 1 de junio del 2023, en el Querétaro Centro de Congresos (QCC), donde se prevé recibir a 8,000 asistentes. De momento se prevén 6,000 citas de negocios.

“Se eligió a Querétaro para la primera cumbre de la industria (…) Querétaro ocupa un lugar privilegiado en producción de autopartes. El objetivo de la primera cumbre es la vinculación de la cadena de proveedores con citas de negocios, conferencias magistrales, más de 8,000 asistentes, 400 stands”, dijo González Díaz durante la presentación realizada el pasado viernes 14 de octubre.

Rueda de prensa para la presentación del International Automotive Industry Supply Summit Mexico 2023, evento que tendrá a Querétaro como sede, se espera contar con la participación de 1,200 empresas representantes de 12 países y 26 estados. #JuntosAdelante pic.twitter.com/vCfiO07Beh — SEDESU QUERÉTARO (@SEDESUQro) October 14, 2022

A través de la cumbre se busca fortalecer la cadena de proveedores; además se contará con las principales armadoras de México, proyectando este encuentro como el mayor evento de vinculación para el sector, destacó el director de la INA, Alberto Bustamante.

En tanto, también se espera la participación de empresas de 12 países, que vienen en busca de autopartes mexicanas.

Vamos a tener a las principales armadoras comprando, a los principales Tier1 comprando, de todo México, es decir, este es el mayor evento de vinculación que se ha hecho en nuestro país, realizado por la Industria Nacional de Autopartes para todo el sector”, agregó.

No obstante, reconoció que en México falta aumentar la producción de herramentales, debido a que son gran parte de las importaciones del sector.

La industria llega a este encuentro con requerimientos de compra por 3,750 millones de dólares, de acuerdo con la INA.

Producción de autopartes

Durante el 2022, agregó, México, Estados Unidos y Canadá importaron más de 97,224 millones de dólares de autopartes, provenientes tanto de Asia como de Europa, siendo este el valor de la oportunidad de negocio para la región.

“Esa es la oportunidad que se tiene en negocio entre los tres países, de los cuales México es el principal competidor, no solamente estamos hablando del país como un a mano de obra barata porque ya no lo es así, al menos no en el sector automotor, que de hecho es el sector que mejor para a sus colaboradores”, refirió el director de INA.

México cerró el 2021 con una producción de 95,000 millones de dólares en autopartes, situándose como el cuarto productor mundial.

estados@eleconomista.mx

kg