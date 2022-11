IP de Puebla solicita a edil trabajo conjunto para lograr recuperación económica

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) exhortó al alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, que incluya a todas las representaciones de empresarios para presentar propuestas a los problemas que enfrenta la ciudad y que eso se traduzca en atraer más inversiones.



El dirigente del organismo, César Bonilla Yunes, indicó que algunos de los 2,500 socios están invirtiendo en este año alrededor de 250 millones de pesos para ampliar o remodelar negocios, generando con ello 300 empleos, pero también ven problemas de seguridad en los cuales quieren proponer estrategias para darle solución.



Comentó que el robo a comercios ha bajado, pero también preocupa el narcomenudeo que se llega a realizar cerca de zonas restauranteras u hoteleras, lo cual no da buena imagen a la Ciudad si se piensa en buscar inversiones privadas.



Mencionó que en el COE hay agrupaciones de restauranteros, hoteleros, comerciantes, constructores, inmobiliarios, entre otros, quienes tienen propuestas para que se capitalicen y generen empleos, pero con la ayuda de las autoridades municipales que deben considerar mejores estímulos fiscales.



El dirigente comentó que son tres años de la administración municipal, pero a la vez insuficientes para concretar sus planes de gobierno, donde la Iniciativa Privada de manera general puede abonar en el desarrollo económico a través de estrategias que presenten y que la autoridad debe encabezar.



Reiteró que siendo excluyentes el gobierno de la Angelópolis, que lleva un año, no ayudará a corregir el rumbo que tuvo en el trienio pasado, ensombrecido por la pandemia que frenó no sólo los planes de la autoridad sino de todo el sector económico por los cierres prolongados para inhibir más contagios de Covid-19.



Bonilla Yunes pidió a al alcalde abrirse al diálogo con todas las cúpulas empresariales para trabajar en la recuperación económica, que debe de ser una de las prioridades, sobre todo del sector comercio.



Indicó que en la Comisión Permanente Por Puebla donde participan también académicos líderes sindicales y sociales, así como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), también debe estar el COE, del cual socios están invirtiendo y seguirán con proyectos en el 2023.



Mencionó que a los socios del COE les gustaría conocer la estrategia para atraer inversiones extranjeras en plena pandemia y en qué rubros pueden concretarse.



