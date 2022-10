Guanajuato atiende gravámenes locales para alianza con Airbnb

San Miguel de Allende, Gto. Para que Guanajuato pueda efectuar una alianza y permitir la operación total de Airbnb, como el caso de la Ciudad de México, se tienen que atender pendientes como los gravámenes locales.



En entrevista con medios, el secretario de Turismo de la entidad, Juan José Álvarez Brunel, explicó que ante la reconfiguración del sector turístico, sobre todo por la pandemia, es “inevitable” que se le abra la puerta a las plataformas de hospedaje, por lo mismo, se tienen que implementar marcos regulatorios en favor de la población y de la actividad económica.



Al reconocer que esta plataforma ya opera en la entidad, el funcionario estatal informó que tanto el sector público como la compañía se encuentran trabajando en mesas de trabajo para poder alistar una alianza.



“Hay voluntad de las partes, pero no hemos cruzado esa línea fina para decir ok, ya lo firmamos, sin duda alguna Airbnb es una plataforma que utilizan los viajeros y no va a cambiar. Ya están aquí, ya es una manera de viajar (...) Esperamos que pronto tengamos una muy buena noticia en donde podamos compartirles que llegamos ya un acuerdo, que Airbnb empezará a compartir la información”, añadió.



Sin embargo, indicó que esta coordinación todavía está pendiente porque no se han llegado a acuerdos con la empresa en la parte hacendaria local.



“Pocos estados tienen dos impuestos, tenemos un impuesto al hospedaje y un impuesto celular que es el impuesto que pagan los profesionistas por ejercer su profesión en el estado. Esos dos impuestos obligan al anfitrión a tener que enterarnos y entonces ahí es donde estamos teniendo nosotros esta diferencia, Airbnb no está tan convencido de que debe de ser el recaudador de los impuestos, aunque son impuestos que está nuestra Constitución y por lo tanto obligatorio”, destacó.



El funcionario indicó que una vez que se concrete esta alianza, se pretende impulsar más la actividad turística para atraer a este tipo de segmento.

Alianza

La semana pasada la Ciudad de México dio a conocer una alianza con Airbnb y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el objetivo es consolidarse como un nicho para el turismo de los nómadas digitales y así contar con una derrama económica anual superior a los 3,000 millones de dólares.



De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el convenio con la compañía estadounidense pretende que la urbe se convierta en la capital de América Latina para los nómadas digitales, por medio de una campaña de promoción y de talleres para capacitar a quienes buscan ser socios Airbnb.



estados@eleconomista.mx