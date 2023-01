Gobierno de Nuevo León publica Presupuesto de Egresos de 2022 para este año

Monterrey, NL. Las autoridades de Nuevo León publicaron en el Periódico Oficial del estado, el presupuesto de Egresos de 2022, al no llegar a un consenso con el Congreso estatal sobre el presupuesto de 2023, con un gasto neto previsto de 118,194.2 millones de pesos, el cual afirmaron que incluye nuevos derechos, programas y planes maestros de agua, seguridad, movilidad, salud y proyectos plurianuales.



En el Periódico Oficial del estado del lunes 1 de enero de 2023 indica que se decidió hacer la “reconducción del presupuesto, como parte de un conjunto de medidas constitucionales que se adoptan para garantizar que el estado no carezca de los recursos presupuestales con motivo de la falta de acuerdos entre los órganos que tienen la responsabilidad de emitir los presupuestos de ingresos y egresos”.



“Esto evita la parálisis financiera y es una solución constitucional para dar continuidad a las actividades realizadas en el ejercicio fiscal previo”, señaló.



Ahondaron que esta figura se ha aplicado en algunas entidades federativas como en el estado de Morelos, debido a la falta de acuerdos, misma que fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Citaron que en la Convención Nacional Hacendaria de 2003, la figura fue considerada como una estrategia a seguir al efecto de garantizar la certidumbre presupuestaria.



El hecho es que el pasado 15 de diciembre, el bloque Nuevo León, que conforman principalmente las bancadas del PRI y el PAN aprobaron la Ley de Ingresos del estado, con algunas reformas; por ejemplo, buscaban un incremento al presupuesto de organismos autónomos, poder judicial y legislativo de 2,390 millones de pesos, así como autorizar la transferencia de 12,000 millones de pesos a los municipios afines a esos partidos, indicó Movimiento Ciudadano.



El 17 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia del estado de Nuevo León, otorgó una suspensión de amparo al Congreso local, para que el ejecutivo estatal presentara la Ley de Egresos de 2023, de lo contrario se pondría en riesgo la gobernabilidad y no podría aplicarse el mismo presupuesto del ejercicio de 2022.



En la Ley de Egresos publicada en el Periódico Oficial, menciona que el presupuesto para organismos autónomos asciende a 4,480 millones de pesos; al poder legislativo le corresponden 652.6 millones de pesos, de los cuales 400 millones son para el Congreso local y el resto para la Auditoría Superior del estado, así como 2,549.5 millones de pesos al Poder Judicial del estado.



En cuanto a los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales y municipales e ingresos propios se estimaron 10,953.8 millones de pesos.



Por otra parte, la proyección de pagos por la deuda pública suma 9,249.3 millones de pesos para este año.



Asimismo, se estima que los recursos federales que recibirá Nuevo León por parte de la federación alcanzarán 87,445.6 millones de pesos.



Sin embargo, llama la atención que a pesar de que se ha dado a conocer que existen graves daños en la línea 2 del Sistema de Transporte Público Metrorrey, tiene una asignación de 313.3 millones de pesos, a su vez, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey suma 748.4 millones de pesos, mientras que el DIF tiene un presupuesto estimado en 953.5 millones de pesos.

