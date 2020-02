Monterrey, NL. El gobierno de Nuevo León indicó que es respetuoso de las determinaciones de todos los tribunales locales y federales, y está satisfecho con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar constitucional el impuesto a los casinos.

La Segunda Sala del Máximo Tribunal negó este jueves tres amparos a casinos de la localidad, quienes buscaban revertir el cobro de impuestos a centros de apuestas.

El secretario de Finanzas y tesorero general de gobierno estatal, Carlos Garza Ibarra comentó a la prensa local que esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja un mensaje muy claro de que los estados deben ser responsables y aplicar las potestades que tienen.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estuvo atenta y nos informó que había una resolución del TSJN a favor del estado, ganamos, no en términos monetarios, no es que nos vaya a llegar más dinero, sino que no vamos a perder el recurso (impuesto a casinos)”, dijo Garza Ibarra.

Esto permitirá que el gobierno estatal con la recaudación de este impuesto pueda transferir recursos a los municipios para el tema de seguridad, detalló el funcionario.

Explicó que la Suprema corte analizó la petición de los casinos y después de una exhaustiva revisión, “los ministros entendieron el origen de los impuestos, la legalidad de los mismos, la competencia que tiene el estado, la lógica extra fiscal que buscan estos impuestos y nos dieron la razón”.

Cabe recordar que uno de los impuestos con mayor recaudación en 2019 fue el Impuesto a Casinos, el cual en 2015 rondaba los 35 millones de pesos y en 2018 sumó 920 millones de pesos.

