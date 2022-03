Querétaro, Qro. Tras la violencia que se suscitó en el estadio La Corregidora, el sábado 5 de marzo, y la posible responsabilidad de servidores públicos en los protocolos de seguridad, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, manifestó que hubo omisiones del área de Protección Civil.

Destacó que la corporación no debió permitir que iniciara el partido, debido a que la empresa de seguridad privada (a la cual se le cancelaron los permisos estatales) no contaba con los elementos suficientes para cubrir el evento.

Hasta el momento han sido suspendidos cinco servidores; no obstante, las investigaciones continúan incluso por la Fiscalía General del estado.

“Efectivamente hubo omisiones de Protección Civil, no debió haber dejado que empezara el partido porque la empresa privada no tenía el número suficiente de elementos. (…) La Fiscalía incluso no sólo hace investigaciones de quienes estuvieron en la riña, sino también si hubo alguna omisión dentro del gobierno, esto no es el fin, es el principio y pueden venir más cambios”, refirió.

Tras estos hechos, Mauricio Kuri declaró que hay un antes y un después para el estado, luego de las violentas agresiones entre aficionados de Gallos y Atlas, durante el partido que disputaban en la capital del estado.

“Para mi hay un antes y un después para Querétaro, por supuesto que hemos actuado con muchísima contundencia, estamos muy definidos y esto no va a quedar impune. (…) Se hablaba mucho de que eran personas que tenían nexos con el crimen organizado, de los 10 primeros detenidos solamente uno tenía antecedentes penales por lesiones y riña, todos los demás incluso tienen una forma honesta de vivir, esto te dice que lo que sucedió es que se desbordó (la situación)”, declaró.

Gobierno de Querétaro buscará permanencia del equipo de futbol

Ante la próxima venta del equipo de futbol Gallos Blancos, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, manifestó que hará lo posible para que el equipo de primera división permanezca en la entidad.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre el interés que manifestó el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de hacer gestiones para llevar al equipo a aquella entidad.

“Los Gallos son de Querétaro. Querétaro es de los pocos estados que tiene forma de apoyar a un equipo de futbol; la afición de a deveras, la queretana, se merece tener un equipo de primera y el gobernador de Querétaro y el estado de Querétaro va a hacer lo posible para que podamos tener Gallos para rato en Querétaro”, explicó.

En tanto, por los hechos del 5 de marzo, el gobierno estatal reportó 26 personas lesionadas, un hombre continúa internado en el Hospital General de Querétaro.