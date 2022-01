Querétaro, Qro. Por medio de sus redes sociales, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que resultó positivo a Covid-19, tras realizarse una prueba de rutina.

Kuri González precisó que se le tomaron muestras para prueba de antígenos y de PCR, la primera resultó negativa, pero en la segunda se confirmó el contagio.

Por ahora, refirió, no ha presentado síntomas; no obstante, se aislará y atenderá asuntos a distancia.

“Informo que, hoy, me realicé por rutina una prueba de antígenos y una PCR. La primera resultó negativa, pero la PCR lamentablemente fue positiva. Hasta el momento no presento síntomas. Siguiendo los protocolos médicos, me aislaré, atendiendo los asuntos a mi cargo desde casa”, escribió el gobernador de Querétaro en sus redes sociales.

La mañan de este miércoles, Kuri González estuvo presente en la entrega de equipamiento a elementos policiales del estado, acompañado de servidores públicos federales, estatales, municipales, así como de los poderes legislativo y judicial.

El contagio del gobernador de Querétaro ocurre frente a la cuarta ola de infecciones de Covid-19. Tan sólo este martes, el estado sumó 1,325 nuevos contagios, acumulando un total de 118,435 confirmados desde el inicio de la pandemia. Además de 15 personas que perdieron la vida a causa de esta enfermedad, dando un total de 6,187 defunciones.

