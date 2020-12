La secretaria de Turismo de Tlaxcala, Edith Anabel Alvarado Varela, explicó que el convenio de colaboración turística de los estados del centro del país, firmado la semana pasada, es la primera fase de un plan de acción, mientras que la segunda etapa consiste en desarrollar programas y nuevas rutas, las cuales se aplicarán para el 2021, donde el objetivo es lograr atraer a la población de las zonas metropolitanas.

En entrevista con El Economista, la funcionaria local precisó que la alianza conformada por los estados de Tlaxcala, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México, se presentó en el último mes de 2020 por dos razones: en primera, porque sus acciones van dirigidas para el 2021; y segundo, se llevan la retroalimentación de las experiencias vividas del 2020, de cómo la pandemia impactó al sector.

“A los estados que firmamos este convenio nos unen muchísimas cosas, en temas históricos, arquitectónicos, culturales (...) Esta alianza nos da la oportunidad de seguir promoviendo nuestros 43 pueblos mágicos, las cinco ciudades patrimonios”, señaló.

La secretaria local detalló que la región centro ya se encuentra trabajando en esta segunda parte del proyecto, que consiste en hacer que la población de las zonas metropolitanas de los ocho estados conozcan y consuman los nuevos productos y rutas regionales generadas.

“Este convenio es el inicio de una serie de temas de agenda, que nos permitan ir sobre temas en concreto para poder, a partir del año 2021, presentar nuevos productos en conjunto”, aseguró.

“Son tiempos de alianzas y de apostar por el turismo regional. Nuestro mercado principal son las zonas metropolitanas de la zona centro del país, Valle de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro. Son zonas con un gran dinamismo, hay varias actividades económicas, son un mercado potencial (...) Para nosotros es muy importante que se haya unido la Ciudad de México, es la entidad que más emana turistas y a la que más llegan, buscamos orientar este mercado hacia el resto de los siete estados”, reiteró la funcionaria estatal.

Alvarado Varela adelantó que las rutas que estarán desarrollando se centran en el turismo de naturaleza, Pueblos Mágicos y las ciudades patrimonios.

Entre los circuitos turísticos que van a presentar, destaca una versión de la del Pescado de Moctezuma, que originalmente va de Veracruz hasta Ciudad de México; se busca que el producto sea presentado en marzo del 2021.

“Hay un producto que es muy conocido, la ruta del pescado de Moctezuma, es un producto que buscamos que tenga que ver con el turismo sostenible. Nos unifican nuestros temas de Pueblos Mágicos, el turismo de naturaleza es lo que ahora más se busca, los turistas quieren estar en lugares abiertos con pocas personas”, recalcó.

Oportunidades

Anabel Alvarado explicó que si bien la pandemia de Covid-19 afectó a la industria turística, también fue una forma de reconfigurar las formas de trabajo de los estados, ya que antes se centraban en promocionar al turismo desde el ámbito individual y no desde el lado regional.

“El sector turístico fue el primero que sintió el impacto por la pandemia, seguramente es de los que más tardarán en reponerse o retomar su curso normal, obviamente nuestra preocupación va también hacia las familias que viven de este sector, no solamente se limita a hoteles y restaurantes, es una cadena que va más allá, tiene que ver que se afectaron a artesanos, productores, transportistas turísticos, cocineros, meseras”, reiteró.

“En este año y ante esta preocupación, el trabajo en equipo se ha convertido en una herramienta y en algo que nos hemos repetido mucho, que toda crisis es una oportunidad. En este sentido, esta es una oportunidad para poder generar alianzas, que nos posibiliten dar resultados”, pronunció la funcionaria local.

Asimismo, recalcó que trabajar desde el ámbito regional permite que se puedan abarcar mayores mercados y se responden a las nuevas necesidades de los turistas.

“Hoy el perfil cambió, estábamos acostumbrados al turismo masivo, esta lógica cambió, el turista busca un destino que no esté a más de tres horas de distancia, que se pueda ir con su propio auto, que no haya mucha gente, además muchos tratan de no pernoctar en sus hogares, sino volver el misma día y la región centro responde a esto”, dijo.

