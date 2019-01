Querétaro, Qro. Sectores empresariales de Querétaro muestran preocupación por el desabasto de combustible que afecta a la entidad.

La baja disponibilidad de combustible ha impactado a empresas del sector logístico, de transporte y comercio, aunado a las afectaciones de la población en general, expuso la presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo.

La empresaria hizo un exhorto para que se restablezca el servicio de distribución de combustible para evitar afectaciones mayores.

“Estamos teniendo un grave problema de abastecimiento de gasolina, alrededor de 90 gasolineras están cerradas —de casi 300—(...) Es una afectación grave”, declaró.

El sector productivo, añadió, está reportando pérdidas económicas que generan una escalada de afectaciones hacia otras ramas.

“Estamos de acuerdo en que se combata el robo de combustible, pero no se pude dejar de pensar en el resto de los mexicanos que estamos sufriendo pérdidas económicas muy fuertes y que esto genera una reacción en cadena muy fuerte hacia las familias y las empresas”, pronunció.

La dirigente estatal se sumó al llamado que lanzó Coparmex a nivel nacional sobre la urgencia del restablecimiento del servicio.

Preocupación

En tanto, la presidenta de la Asociación de Microindustrias de Querétaro (Amiqro), Beatriz Hernández Rojas, instó en que haya claridad en la estrategia que implementa el gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburo y que ha derivado en desbasto de combustible.

“Estamos recibiendo información muy diversa, entonces no nos queda clara la estrategia (...) Creemos que efectivamente el espíritu de la estrategia, la intención, es buena, pero quizá ya en la ejecución no se alcance a ver los efectos, yo creo que se ha ido de las manos y me preocupa mucho porque hay estados que sí lo han padecido de manera mucho más aguda”, pronunció.

Hernández Rojas refirió que es necesario conocer el inicio y el término de una estrategia, así como el impacto que tendrán los estados y municipios.

Las empresas socios de Amiqro, comentó, no han reportado paros o afectaciones a causa de la escasez de combustible; sin embargo, se ha complejizado el abastecimiento, dado que deben sumarse a las largas filas en las estaciones de suministro.

“Dentro de los estados que han tenido este desabasto, Querétaro ha sido de los que no ha sido tan grave y de alguna manera ha seguido habiendo abasto (...) Las molestias de tener que estar haciendo filas en la madrugada, pero no se ha detenido la actividad”, expuso la empresaria.

Al contrario, empresarios de Michoacán, acotó, han informado que están paradas las actividades en sus empresas o que se encuentran trabajando solamente con una fracción de su capacidad.

En este tenor, el abasto de combustible en la entidad avanza lentamente, tanto en el arribo del hidrocarburo como en el proceso de distribución desde la Terminal de Abastecimiento y Despacho de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Querétaro hacia las gasolineras.

El secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, declaró que la distribución en las gasolineras sigue siendo una de las principales complicaciones que se registra en la entidad federativa.

Este panorama, señaló, ha sido expuesto al subsecretario de Almacenamiento y Despacho de Pemex, Josafat Muñoz.

