Monterrey, NL. En centrales distribuidas (generación de energía que se encuentra en sitio, principalmente en paneles solares), la empresa Enlight ha logrado un crecimiento de 35% en ventas, entre 2020-2021, sobre todo en el norte del país, donde se ha enfocado en proyectos industriales, y tiene grandes expectativas para 2022 al considerar que la reforma eléctrica no afectará a la generación distribuida.

Así lo comentó a El Economista, Manuel Ahumada, director Comercial de Enlight México.

“De 2019 a 2020 tuvimos un crecimiento muy grande porque hubo un cambio importante en la compañía, dejamos de hacer proyectos de baja tensión, residenciales y comerciales, y nos enfocamos en los industriales, a pesar de la pandemia en 2020-2021, tuvimos un crecimiento del 35% en ventas”.

Las expectativas para 2022 son muchísimas, creemos que el tema de la potencial reforma, en el mediano plazo nos va a beneficiar y no afecta a la generación distribuida, (...) porque tiene una interacción prácticamente nula con la red nacional de la Comisión Federal de Electricidad”.

Aseguró que la generación distribuida tiene la ventaja de ofrecer ahorros de 35 a 40% kilowatt/hora, sobre el costo de la red eléctrica nacional y es energía limpia y sustentable; sin embargo, pueden presentarse intermitencias.

Enlight opera en varios países. Explicó que en México hay una normativa que les permite a las compañías instalar hasta 0.5 Megawatts (MW) por medidor, por ejemplo, una fábrica de botellas de agua, puede instalar uno o dos medidores en un sitio, por hasta 0.5 MW de capacidad instalada.

Sin embargo, lo que hace interesante a la generación distribuida, apuntó, es cuando las grandes corporaciones analizan la cantidad de sitios en los que consumen energía, que pueden ser 3, 5 o 25 plantas, y cuando se hace un grupo con generación distribuida y se suma, es cuando los proyectos son muy interesantes.

En el caso de medianas compañías, con medio megawatt es más que suficiente para generar energía fotovoltaica para la mayoría de sus operaciones, estimó el directivo.

En un estudio de Energías Limpias, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), indicó que las solicitudes de interconexión de centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW en el país, fue de 129,893 contratos de interconexión en 2019, cifra superior 36.88% que la registrada en 2018.

Por otra parte, los contratos de Pequeña y Mediana Escala de Generación Distribuida, por entidad federativa, destacan que Nuevo León ocupa el segundo lugar en capacidad instalada con 115.580 MW, y 13,368 contratos de interconexión, detrás de Jalisco con 157.938 MW de capacidad instalada y 37,371 contratos, al mes de diciembre de 2019, según la CRE.

Oportunidades

Manuel Ahumada reiteró que para la zona noreste, así como para todo el país, la iniciativa de reforma no afecta en nada a la generación distribuida, “tiene una interacción prácticamente nula con la red nacional, (…) y no representaría una afectación para nosotros, puesto que estamos generando energía in situ, entonces la oportunidad que tenemos son enormes”.

No obstante, reconoció que en un entorno donde no se ha definido la reforma eléctrica, genera mucha incertidumbre, y los clientes prefieren esperar a tener el contexto claro.

"Los clientes industriales, que atendemos nosotros, dicen oye, ya no podré hacer compras al mercado mayorista, ni hacer un parque eólico o solar, no me queda de otra más que la energía solar. En el noreste tenemos una radiación solar de alto nivel, tenemos mucha industria en Nuevo León, y en el norte: Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana, las oportunidades son enormes”, subrayó.

kg