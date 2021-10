Información Oficial

Encuentros con asociaciones empresariales de Estados Unidos buscan el fortalecimiento de la economía de Oaxaca: AMH

- Junto al embajador Esteban Moctezuma, el gobernador Alejandro Murat se reunió con representantes del Atlantic Council, la US Chamber of Commerce y la US-Mexico Chamber of Commerce

- El objetivo es construir mayores oportunidades de inversión que generen empleos y abonen al bienestar de las familias oaxaqueñas

- Se informó que la calificación crediticia del estado de Oaxaca otorgada por calificadoras internacionales aumentó de A- a A, con perspectiva Positiva por primera vez en nueve años.