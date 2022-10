Encabeza Rocha Moya entrega de recursos del Programa Tandas para el Bienestar

Los beneficiarios de esta segunda fase recibieron un apoyo de 10 mil pesos.

Culiacán, Sinaloa, a 12 de Octubre de 2022.- En concordancia con las acciones implementadas desde el Gobierno Federal para fortalecer la economía familiar, el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, acompañaron esta mañana a Omar Alejandro López Campos, Delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa, durante la entrega de apoyos correspondientes a la segunda fase del programa federal denominado "Tandas para el Bienestar", realizado en las instalaciones del Parque Constitución.

López Campos detalló que este programa cuenta en total con 22 mil beneficiarios a nivel estatal en Sinaloa, quienes ya recibieron su primera tanda, generando un impacto positivo directo en el bolsillo de los ciudadanos agraciados y de cuyo padrón se seleccionó a las personas que cumplieron los requisitos para la siguiente fase.

"El día de hoy estamos inaugurando este operativo de pago, vamos a pagarle a 2,559 beneficiarios que ya recibieron una primera tanda, es decir, que fueron responsables con los primeros seis mil pesos que recibieron para invertir en sus negocios familiares y el día de hoy vienen a continuar con el proceso de este programa tan importante, el programa de tandas para el bienestar y en una segunda fase estarán recibiendo el día de hoy diez mil pesos. Aquí en Culiacán son, como bien lo comentaba el Alcalde, hoy estarán recibiendo aquí un poco más de 400 beneficiarios el beneficio del programa, pero a nivel estatal estaremos incorporando a 2,559. Esto quiere decir que estaremos invirtiendo un poco más de 25.5 millones de pesos el día de hoy, aplicando directamente al bolsillo del ciudadano, para que con inmediatez sienta la libertad de invertirlo en su negocio", precisó el Delegado.

Rocha Moya enfatizó el carácter universal de este programa federal y exhortó a todos los beneficiarios a utilizar el recurso de la manera más adecuada y a cumplir puntualmente con las obligaciones del programa.

"Háganse a la idea de lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel y nuestro gobierno, es, crear un Estado del Bienestar, que nadie se los quite. Si ustedes no pagan con la holgura que se les da, van a salir del programa y el programa, si se dan cuenta que no rinde resultados, pues lo van a quitar, entonces, hagan su esfuerzo. Si van a pagar dentro de dos meses, pues ya guarden los mil pesos en esos dos meses y gasten nueve en sus proveedores y lo que tienen que gastar, para que no les falle", recomendó el Gobernador.

Durante el evento se hizo entrega simbólica del apoyo a los ciudadanos Alma Eugenia Cebreros Ramos y Rafael Ochoa Félix, en representación de todos los beneficiarios.