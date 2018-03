Tijuana, BC. Ante el aumento en algunos productos de la canasta básica en Tijuana que afirman comerciantes locales, de hasta 40% en los primeros días de enero, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California, Julio Felipe García Muñoz, afirmó que el monitoreo se intensificó para protección del consumidor.

Hasta el momento no tenemos quejas o denuncias sobre incrementos y hemos estado en monitoreo constante .

Además detalló que la vigilancia de precios se hace de manera personal a los establecimientos, para que la información que encuentre el consumidor sea completamente confiable y veraz, y se ha implementado en abarrotes, tiendas de conveniencia y de autoservicio, teniendo como prioridad la vigilancia en los precios de los productos de la canasta básica.

En este tenor, por el ascenso de las cotizaciones en algunos productos de la canasta básica en el municipio, comerciantes advierten un impacto en sus actividades, ya que las ventas cayeron casi a la mitad comparando con los primeros días del mes pasado.

Ventas afectadas

Rodrigo Almaraz, que distribuye aguacates en la central de abastos de la ciudad, dijo que en enero ha dejado de vender 40% de sus productos, si compara el reporte de la primera semana de enero con el de diciembre.

Afirmó que no sólo la cotización del aguacate ha sufrido un incremento, lo mismo ha ocurrido con alimentos básicos como el limón y la cebolla, que han subido sus precios hasta casi 50%, lo cual también ha afectado sus ventas y con ello, temen un impacto en la operación de sus empresas.

No creemos alcanzar las ventas de otras veces. Sabemos que la cuesta de enero es difícil, pero si comparamos con enero del año pasado, está mucho peor, a las familias no les está alcanzando .

Aurora Martínez también tiene un espacio en la central de abastos de Tijuana, en su negocio las ventas varían por temporada. Para enero, cuando regularmente bajan, la cifra alcanza hasta 50,000 pesos, pero en esta ocasión estiman que tal vez alcancen 30,000.

Las ventas bajan y lo sabemos, pero este comportamiento no es común. Los precios subieron demasiado y eso lo está resintiendo la gente, no está comprando tal vez para ahorrar o porque no tiene, pero la realidad es que no está comprando .

