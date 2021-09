Querétaro, Qro. A casi dos semanas del regreso a clases presenciales, en la entidad se han detectado 56 casos confirmados de Covid-19: 36 son alumnos, 18 maestros y dos trabajadores administrativos o personal de apoyo.

En la última semana se incorporaron 38 contagios, a los 18 que se habían identificado en el primer corte de la primera semana de actividades.

Se trata de contagios leves que no han representado una eventualidad mayor, sin que hasta el momento requieran hospitalización, precisó el secretario de Educación del estado, José Carlos Arredondo Velázquez.

Hasta el momento suman 12 aulas cerradas. Así como tres escuelas que decidieron cerrar -en El Marqués, Querétaro y Pinal de Amoles-, tras la conformación de contagios; afirmó que el cierre fue voluntario y como una medida preventiva, debido a que no se presentaron brotes.

“Son 12 aulas cerradas, tres escuelas cerradas. Es muy importante decir que estas tres escuelas no tenían la obligación de cerrar porque no estábamos ante el caso de un brote, pero las escuelas tomaron la determinación como una medida preventiva junto con sus comités técnicos de salud y sus comunidades, decidieron estas tres escuelas cerrar de manera preventiva. No tenemos hasta este momento, ningún brote en ninguna escuela", declaró.

Por jurisdicción, en la número uno se identificaron 43 contagios: 34 de alumnos, siete de maestros y dos de personal de apoyo. Por municipio de esta jurisdicción: en Corregidora cinco casos confirmados de alumnos; en Huimilpan no hay casos confirmados, en El Marqués seis alumnos y un maestro; en Querétaro 23 alumnos, seis maestros y dos administrativos.

En la jurisdicción dos se presentó el contagio de un maestro en el municipio de Colón; en Amealco, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan no se reportaron contagios.

En la número tres, ocho contagios: dos de alumnos y seis de maestros. Por municipio, en Cadereyta tres maestros, en Ezequiel Montes dos alumnos y un maestro; en Peñamiller ningún caso; en San Joaquín dos de maestros y en Tolimán ningún caso.

En la jurisdicción cuatro se detectaron cuatro contagios de maestros: en Pinal de Amoles tres maestros; en Arroyo Seco ninguno; y en Jalpan de Serra un caso en maestro.

“Hasta el momento el regreso a clases presenciales no ha sido un factor de cambio en la dinámica del manejo de la pandemia, lo cual nos da la esperanza de que vamos por el camino correcto, sin embargo por supuesto que en la siguiente reunión que tendremos con directivos, rectores, haremos énfasis en reforzar estas medias, especialmente después de haber vivido esa semana de fiestas patrias”, declaró el secretario de educación.

El secretario estatal hizo un llamado a mantener los protocolos sanitarios durante estas fechas patrias, con el objetivo de evitar riesgos de contagios que pudieran impactar en el retorno a clases.

Hasta el momento, son 1,124 escuelas que en el estado tienen autorización para realizar clases presenciales. Se estima que en esta primera fase sean aproximadamente 80,000 los alumnos movilizados, sin embargo será dentro de dos semanas cuando se podría tener una cifra real de la matrícula que retomó actividades en aulas.