Querétaro, Qro. Ante la reactivación de los nuevos sectores declarados como esenciales, alrededor de 1,208 empresas del estado -correspondientes a dichas actividades- cuentan con protocolos sanitarios aprobados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), posibilitándolas para reanudar funciones a partir del 1 de junio.

Hasta el mediodía de este domingo, se tenía el registro de 1,229 folios ante el IMSS, de los cuales 98.3% (1,208) fue aprobado, y que están relacionados con las industrias automotriz, aeroespacial, construcción y minería, informó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero.

El número de aprobaciones representa cerca de 1.8% de las 68,000 unidades económicas que contabiliza la Secretaría en el estado.

“Es información preliminar, por parte del IMSS se recibieron 1,229 folios, que se inscribieron en la plataforma, de los cuales 98.3% fue aprobado, que están relacionados con las industrias de las nuevas tres actividades esenciales. Hay que ser muy puntuales que en el universo de unidades económicas del estado tenemos más de 68,000 unidades económicas, para tener un parámetro de comparación: 1,229 contra 68,000 unidades económicas que tenemos en el estado”, explicó.

A pesar de que este 1 de junio pueden reanudar labores las nuevas actividades esenciales, hay casos en los que las empresas aún están en el periodo de preparación, implementando protocolos, acondicionando áreas de trabajo y recibiendo suministro de materia prima.

Lineamientos

El secretario estatal refirió que uno de los desafíos a los que se enfrentaron fue la publicación de los Lineamientos técnicos específicos para reapertura de las actividades económicas, que fue publicado hasta este viernes 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A partir de esta publicación, dijo, ya se cuenta con herramientas legales para guiar al sector productivo tanto de las actividades esenciales, como aquellas ramas no esenciales, pero que se comenzará con su preparación: tal es el caso de vertientes del sector comercio, turismo, entre otras.

Previo a la publicación de los lineamientos, dijo, se trabajó teniendo como guías borradores de protocolos y buenas prácticas.

“Ahora nos enfocaremos en el resto de sectores, como el comercio, servicios, actividades no esenciales y el turismo. Con esta publicación nos dan herramientas legales para poder guiarlos para que implementen protocolos, haremos seminarios en línea”, expuso.

El secretario estatal reiteró que el regreso de las nuevas actividades esenciales se efectuará de manera gradual, para evitar que represente un riesgo para la población.

“No podemos poner en riesgo más de 60 días de confinamiento de la población. No todas las industrias esenciales van a arrancar al 100%; en primer lugar por un acuerdo de gradualidad, así ha sido el compromiso; el segundo, es que no todos los sectores regresan a 100% por cuestiones de mercado, en Estados Unidos tampoco están regresando a 100% porque no hay condiciones de mercado, no hay condiciones de proveeduría y porque ya ha habido rebrotes dentro de las plantas y es algo que no queremos que pase en Querétaro”, expuso.

El secretario estatal precisó que este lunes no regresarán los cerca de 100,000 trabajadores vinculados a las tres nuevas actividades esenciales (fabricación de equipo de transporte, minería y construcción), debido a la gradualidad con la que reanudarán funciones.

Ejemplificó que tan sólo en el caso de la industria aeroespacial se presenta una menor demanda en el mercado, debido a que de cerca de 22,550 aeronaves activas en el mundo, actualmente sólo operan cerca de 11,000. Algunas empresas de este sector regresarán incluso a 10 o 30% de su capacidad productiva; en la industria automotriz se prevé arrancar entre 50 y 70% de las capacidades.

Respeto a la industria de la minería, representa sólo 1% de las actividades secundarias, abarcando de 80 a 100 empresas de minería, ubicadas principalmente en el semidesierto, en municipios como Colón, San Joaquín, Peñamiller, entre otras demarcaciones.

Esta actividad, refirió, se concentra mayormente en la zona norte del estado, por lo que al no estar en el sur -donde hay mayor prevalencia de casos de Covid-19 podría haber un menor riesgo de contagio.

“Vamos a estar capacitando o dando diferentes platicas, seminarios y encuentros, con las diferentes organizaciones para poder ayudarlos, facilitarles a que puedan cumplir con estas obligaciones respecto a los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas”, mencionó.

La semana pasada, expuso, autoridades estatales sostuvieron encuentros con empresas de los nuevos sectores adicionales, para dar acompañamiento en el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Trabajadores piden asesorías por despidos

Entorno a la contingencia sanitaria, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se han realizado 4,601 asesorías, de las cuales 1,536 corresponden a despidos, 567 a bajas de salarios, 2,498 a asesorías en modificaciones de las condiciones generales de trabajo; además de 329 demandas elaboradas que serán presentadas a partir de este lunes primero de junio y 56 asuntos conciliados por parte de la procuraduría, informó el secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza.

Hasta el 27 de mayo, la Unidad de inspección realizó 992 asesorías: 128 son por despidos, 186 bajas de salarios, 561 a modificaciones de condiciones generales de trabajo, 117 asesorías a cuestiones relativas a seguridad e higiene; también 120 inspecciones hasta el viernes 29 de mayo; a partir del 23 de marzo se realizaron 71 inspecciones, de las cuales 59 se realizaron en materia de seguridad e higiene en centros de trabajo y actividades son esenciales: 12 para vigilar condiciones generales de trabajo.

De estas últimas inspecciones, en 18 suspendieron actividades al momento de la inspección, 13 no lo hicieron y se informó a autoridades federales y sanitarias para que tomen medidas de suspensión.

También la dependencia reporta que se acordaron 305 convenios -por medio de correos que recibió la secretaría- para acordar diversos puntos, desde disminución de salarios, reducción de jornada, entre otros puntos. Agregó que en ningún acuerdo se violenta el derecho de antigüedad.

Regreso de servidores públicos

Este 1 de junio también retomarán paulatinamente labores los servidores públicos estatales, explicó el Oficial Mayor, José de la Garza Pedraza, quien añadió que a través de la dirección de recursos humanos se generó un protocolo de regreso a los edificios públicos, en los cuales se da atención a la ciudadanía.

Dentro del gobierno estatal, regresa 60% del personal a actividades, posteriormente el regreso se efectuará de manera paulatina.

Son 63 edificios públicos con atención a ciudadanía, se prevé aplicarlo en su totalidad durante la primera semana de junio. Incluyo puntos como el uso obligatorio de cubrebocas, se sanitizará el calzado y se tomará la temperatura de quienes ingresen en los edificios, quien tenga 37.5 grados hacia abajo podrá ingresar, de lo contrario tendrá que ser dirigidos a centros de atención de salud.

El Oficial Mayor explicó que al menos hasta el 15 de setiembre estarán canceladas las actividades públicas del gobernador, Francisco Domínguez Servién; y eventos públicos masivos.

Panorama Covid-19

Hasta la mañana de este domingo, en el estado se reportaron 963 casos confirmados de Covid-19, 410 altas sanitarias, 45 hospitalizaciones graves, 90 en hospitalización estable, 310 casos leves, 111 defunciones y en la Unidad Médica y de Aislamiento se encuentran siete pacientes, precisó el secretario de Salud del estado, Julio César Ramírez Arguello.

El secretario estatal agregó que este fin de semana se observó una mayor afluencia de personas que se dirigieron a San Miguel de Allende (localidad guanajuatense, de índole turística, que colinda con Querétaro), quienes se movilizaron en vehículos con placas de circulación para Querétaro, lo cual -dijo- podría derivar en un incremento de casos positivos durante las próximas dos semanas.

