Querétaro, Qro. Este año algunas empresas tuvieron pérdidas y afectaciones que generarán quebrantos en el reparto de utilidades, aseguró el presidente del Centro Empresarial en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho Ortega.

A decir del empresario, algunas compañías no podrán erogar utilidades, mientras que en otros casos serán escasas, estimando que 50% de las compañías no podrá pagar utilidades a sus trabajadores.

“Va a haber poquitas (utilidades), porque la verdad es que las empresas estuvieron muy golpeadas, entonces muchas tuvieron pérdidas. Por lo tanto, el reparto de utilidades de este cierre de año, para darlas el siguiente (en 2022), no va a ser como otros años, van a ser menores. Seguro algunas no podrán. Puedo decir que la mitad no va a entregar utilidades”, declaró.

Incluso, dijo, las utilidades pagadas podrían ser menores que las erogadas este año y que corresponden a la productividad del 2020, pues en ese año, pese a las afectaciones por la pandemia, las empresas contaban con las utilidades generadas en el 2019, antes de la contingencia sanitaria. Sin embargo, para el año 2022 se reflejarán las afectaciones que las empresas padecieron este 2021.

“Yo creo que va a ser menos (utilidades que en el 2020) porque todavía en el 2020 había reservas, pero para este 2021 ya no había reservas en las empresas. Entonces la mitad no creo que tenga utilidades (...) Si no hay utilidades no hay nada que repartir”, aseveró.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) si se es trabajador de planta o eventual, se tiene el derecho al reparto de utilidades que generaron las empresas; por lo que el patrón está obligado a pagarlas del 1 de abril al 30 de mayo si se trata de una empresa, y del 1 de mayo al 29 de junio si el patrón es una persona física. En caso de no recibir esta prestación se puede recurrir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría.

Incluso para el pago de aguinaldo las empresas enfrentan complicaciones para cubrir esta prestación, por lo que estimó que al menos 15% habría recurrido a endeudamiento para saldar este pago, refirió el dirigente local de Coparmex.

En relación con el pago de las utilidades, la secretaria del Trabajo (ST) del estado, Liliana San Martín Castillo, expuso que la dependencia realizó un acercamiento con cámaras y empleadores para que den cumplimiento a la prestación laboral del aguinaldo, toda vez que este 20 de diciembre fue la fecha límite para pagar el aguinaldo.

En caso de que algún trabajador no haya recibido su aguinaldo, puede acudir a la Unidad de Inspección de la ST estatal o incluso hacer una denuncia anónima, para que su caso sea investigado.

estados@eleconomista.mx

rrg