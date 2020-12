Cancún, QR. Se tuvieron que rebajar hasta 60% las tarifas hoteleras de Cancún, para poder atraer parte del mercado turístico perdido a causa de la crisis sanitaria de este año.

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, aseguró que hay complejos hoteleros que al día de hoy, ya con 60% de ocupación, siguen sin lograr un margen mínimo de ganancia debido a la disminución de las tarifas que tuvieron que sacrificar para recuperar un cierto nivel de cuartos ocupados y que les permitiese al menos mantenerse abiertos, además de cubrir gastos operativos.

Ante ello, consideró que no es el momento para aplicar el cobro de 10 dólares que se pretende aplicar al turismo internacional en la entidad; luego de que el gobernador, Carlos Joaquín González, envió una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda de Quintana Roo, que plantea el cobro a los visitantes extranjeros que reciba la entidad por concepto de aprovechamiento de bienes de dominio público.

Cintrón Gómez subrayó que los argumentos bajo los que el gobierno del estado pretende justificar la implementación de este cobro son muy cuestionables, pues la propia secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, ha argumentado que esta medida no inhibirá el volumen de turistas que visitan el Caribe mexicano.

Esto debido a que en los últimos años se ha incrementado el perfil del visitante promedio a Quintana Roo, cuyos ingresos anuales en promedio ascienden a los 75,000 dólares anuales.

El empresario acotó que el argumento es falso debido a que por la pandemia se ha desplomado no sólo el ingreso de los turistas, sino el volumen de viajeros que visitan la entidad y a nivel mundial.

“A ello se debe sumar que otros países de la región Caribe, como República Dominicana, están regalando las pruebas Covid-19, seguro de contagio. En Europa hay quienes están regalando estancias”, dijo.

“Yo no sé en cabeza de quién cabe, ¿qué no saben que estamos en una pandemia? No ha terminado la pandemia. A todos nos pegó en el bolsillo y nos sigue pegando”, añadió.

El líder hotelero recalcó que en la reunión que sostendrán este martes con diputados locales pedirán que el gobierno reconsidere la propuesta, pues hay otros rubros de donde la administración de Carlos Joaquín Gonzáles puede echar mano como el gasto en comunicación social que para el 2021 presupuesta más de 200 millones de pesos, o recortar los 14 millones que cuesta mantener las oficinas del gobierno del estado en la Ciudad de México, de los cuales, no se sabe exactamente en qué se emplean.