Monterrey, NL. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar comentó que el Puente Colombia, forma parte de los cruces internacionales con la Unión Americana, que son la sangre que corre por las venas de la economía de la región de Norteamérica, y reconoció que el actual gobierno estatal está realizando cosas que no se habían hecho desde hace 25 años, como es la carretera la Gloria-Colombia.

Durante una rueda de prensa en la que participaron el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y el embajador Ken Salazar, el diplomático subrayó que el futuro de México, Estados Unidos y Canadá es común y recordó que en la reunión que sostuvieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y de México, Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de noviembre, coincidieron en que "la economía de Norteamérica es el centro de la economía del mundo".

Esto se puede ver en el dinamismo del comercio internacional, sobre todo en los cruces fronterizos, como el Puente Mundial en Nuevo Laredo y el de Tijuana, y "se del liderazgo de Nuevo León realizando cosas que no se habían hecho en 25 años, como la carretera La Gloria- Colombia, todavía lo estoy estudiando, lo mismo en Tijuana en el puente La Mesa 2, no es proyecto de Estados Unidos, pero si afecta (que no esté lista) la carretera de este lado (de Nuevo León), un puente y un cruce que no une, no funciona", destacó.

La rueda de prensa tuvo la finalidad de dar a conocer que este miércoles 8 de diciembre, se realizará el Primer Encuentro entre los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, con la Embajada de Estados Unidos en México, quienes participarán en un foro en el que se desarrollarán cuatro mesas: Economía y Trabajo; Infraestructura y Medio Ambiente, Seguridad y Migración, indicó el mandatario estatal.

Adelantó que este miércoles por la tarde los gobernadores darán a conocer los resultados de estas mesas de trabajo binacional.

Seguridad

Por otra parte, el embajador reconoció que hay problemas de inseguridad por el tráfico de personas, migrantes y drogas, pero remarcó que su combate es una responsabilidad de los dos países, incluyendo a los estados fronterizos, como Nuevo León.

"La violencia en las carreteras no la vamos a resolver en un día, pero si podemos caminar hacia adelante, tomando en cuenta el derecho fundamental de las personas de vivir sin miedo".

Por otra parte, indicó que en Baja California y San Diego, están haciendo esfuerzos para que "no entren migrantes al corredor del sufrimiento, porque los que están fomentando que entren a las caravanas son las mismas organizaciones criminales, quienes engañan a los migrantes y les quitan miles de dólares, "cada día se están deteniendo a miles de prrsonas, tenemos que quebrar estas cadenas criminales", expuso.

Opinó que este flujo tan grande de migración, se puede atribuir a la pandemia, así como a economías que no trabajan, como Guatemala y El Salvador, y también a gobiernos como Venezuela, que expulsan a cientos de miles de personas.

rrg