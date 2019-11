El gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó oficialmente las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el principal proyecto regional del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ayer, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el Decreto por el que se Abrogan los Diversos de Declaratorias de las ZEE de Puerto Chiapas, de Coatzacoalcos, de Lázaro Cárdenas-La Unión, de Progreso, de Salina Cruz, de Campeche y de Tabasco, publicados el 29 de septiembre y 19 de diciembre, ambos del 2017, y el 18 de abril del 2018.

“Con las referidas declaratorias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, se delimitó el polígono territorial donde se establecerían las secciones, así como el Área de Influencia de cada zona; los beneficios e incentivos fiscales y el régimen aduanero aplicables exclusivamente en las zonas correspondientes, y se previeron los demás supuestos que establecen la propia ley y su reglamento”, se lee en el decreto.

Las ZEE se establecieron con el objeto de impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza; permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en el desarrollo social a través del fomento a la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

Sin embargo, desde sus declaratorias, las ZEE “no han podido operar, en virtud de que a la fecha no se ha otorgado permiso o asignación alguno como administrador integral por no haberse cumplido los requisitos legales. Es de destacar que de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, los permisos y asignaciones son indispensables para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de las zonas”.

Por lo anterior, argumenta el actual gobierno federal, la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) no ha otorgado autorización alguna para fungir como inversionista dentro de las ZEE, mientras por parte de las entidades y los municipios, no se han reportado inversiones públicas productivas y de equipamiento urbano para el desarrollo de las zonas y sus áreas de influencia.

Otros de los motivos para cancelar las ZEE es que los firmantes de los convenios de coordinación con las entidades no han realizado compromiso alguno; no se registran inversiones y el establecimiento de empresas; y, al corte del pasado 16 de octubre, las zonas no han podido iniciar operaciones.

La Federación señala la necesidad de reorientar el modelo de desarrollo regional del país, considerando para ello el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que incluye tres grandes obras regionales: el Tren Maya, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y el Programa Zona Libre de la Frontera Norte.

“Tomando en cuenta que a la fecha no se encuentran operando las Zonas Económicas Especiales, se considera necesario hacer más eficiente la utilización de los recursos públicos e impulsar el crecimiento económico sostenible, replanteando condiciones que hagan propicio el desarrollo y bienestar colectivo bajo una política de austeridad y racionalidad”, agrega el decreto.

Antecedente

En marzo de este año, El Economista dio a conocer que el proyecto de ZEE podría desaparecer con el actual gobierno federal. Fue Rafael Marín Mollinedo, en aquel entonces jefe de la AFDZEE, quien explicó que se estaba analizando si desaparecerían, debido a que no estaban cumpliendo su cometido de reducir las brechas regionales.

Sería para abril, que en conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador confirmara la cancelación del proyecto.

Las siete ZEE se encontraban en Lázaro Cárdenas-La Unión (Michoacán y Guerrero), Coatzacoalcos (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca), Puerto Chiapas (Chiapas), Progreso (Yucatán), Seybaplaya (Campeche) y Dos Bocas (Tabasco).

El potencial de inversiones a largo plazo de las ZEE era de 42,287 millones de dólares y la creación de 367,909 puestos de trabajo.

