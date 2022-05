Monterrey, NL. La Fiscalía Especializada en Feminicidios informó que el cuerpo encontrado en la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez, podría pertenecer a Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, quien desapareció el pasado 31 de marzo, debido a que su vestimenta y pertenencias coinciden con las que traía la joven cuando desapareció.

La fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, comentó que al grupo interdisciplinario que conforman la comisión estatal de atención a víctimas, la comisión estatal de búsqueda y la vicefiscalía del Ministerio Público de Nuevo León “se les informó durante el desarrollo de las investigaciones, que las vestimentas y pertenencias coincidían con el reporte (de búsqueda) de Yolanda Martínez Cadena”.

El cuerpo de la joven, a quien su padre buscó con desesperación, se encontró en un monte, en el municipio de Juárez, Nuevo León; vestía blusa negra con rayas, pantalón de mezclilla, tenis y una bolsa negra, cuyo contenido espera los dictámenes periciales para saber si tiene alguna identificación.

Los restos de Yolanda fueron trasladados al Semefo para practicarle la necropsia de Ley, en cuanto se tengan los resultados de las pruebas de genética forense, se informará, dijo Griselda Núñez.

Rompecabezas

En cuanto a los avances de la investigación de la muerte de Debanhi Escobar Bazaldúa, quien desapareció el pasado 9 de abril, la fiscal recordó que el pasado miércoles 4 de mayo atendieron a personal del gobierno federal para darles información de este caso.

Recordó que en la sección “Cero Impunidad”, de la mañanera de AMLO, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía informó que están trabajando con el gobierno estatal, la fiscalía de Justicia General del estado, como parte del grupo interdisciplinario.

“Hay un enlace permanente (del gobierno federal) con la fiscalía, en las áreas de judicialización, y análisis técnico y materia forense. Se acordó compartir información de análisis de audios y video".

"Se ha insistido, por parte de la federación, en agotar todas las líneas de investigación y descartar la posibilidad de feminicidio”, puntualizó la funcionaria.

Con relación a la comparación entre la autopsia que le practicaron en el Semefo a Debanhi y la que hizo un perito especializado a petición de su padre, se explicó que la autopsia se practicó el 22 de abril, donde estuvieron presentes la coordinadora de Comisión de Búsqueda y una antropóloga, y posteriormente otro médico (que contrató Mario Escobar) analizó la información del dictamen de autopsia.

“Estamos aquí en Alcosa, donde no me justifican varios minutos que son importantes y claves para desmenuzar este rompecabezas, tenemos muchos días pidiéndoles que justifiquen los videos, los minutos faltantes, para mí es muy importante que me justifiquen esos minutos”.

Cabe mencionar que en los videos que se han ido mostrando se ve a la joven de 18 años cruzando la carretera a Nuevo Laredo, y se dirigió a la empresa transportista Alcosa, su padre afirma que hay ocho minutos que no aparecen en el disco donde se guardó la grabación del pasado 9 de abril.