La agencia de viajes en línea, Expedia, presentó su Reporte Anual de Tendencias de Viaje para 2021 en México, en la cual los destinos del Caribe mexicano se mantienen encabezando las preferencias de los turistas nacionales.

Según el listado, Cancún, Riviera Maya, Tulum y Playa del Carmen son los destinos a donde piensan viajar los mexicanos el próximo año.

El estudio elaborado por Expedia, en colaboración con Airline Reporting Corporation (ARC), destaca que para el cierre del 2020 también hay interés por salir, pero a destinos cercanos, principalmente de las grandes urbes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En ese sentido, destinos como Querétaro, Puebla, Morelos, Acapulco y Puerto Vallarta, y las propias metrópolis, vieron un incremento en las preferencias, para terminar el año. También Guanajuato, Manzanillo, Mazatlán y Baja California vieron un crecimiento acelerado este año.

Pero las proyecciones del 2021 ya muestran la recuperación para los destinos de playa nacionales, incluso aquellos más alejados de las zonas urbanas como Los Cabos, Huatulco y Chetumal; y poco a poco también aumenta el interés por los viajes internacionales.

El Top 10 de Expedia sobre las tendencias de viaje de los mexicanos para el próximo año basado en las búsquedas de los turistas, quedó de la siguiente manera:

Cancún; Riviera Maya; Puerto Vallarta-Riviera Nayarit; Mazatlán; Los Cabos; Acapulco; Ixtapa Zihuatanejo; Huatulco; Las Vegas; Chetumal-Costa Maya.

Premios al Caribe mexicano

A medianos de octubre, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo dio a conocer que el Caribe mexicano fue reconocido por miles de viajeros a nivel mundial por sus playas, servicio y calidad de sus hoteles como los mejores del continente y el mundo dentro de la 33 edición los “Reader’s Choice Awards 2020”.

Más de 715,000 lectores alrededor del mundo enviaron sus comentarios y compartieron sus experiencias de las mejores ciudades, islas, hoteles, resorts, spas, cruceros, trenes y aeropuertos, dentro de los cuales el Caribe Mexicano fue galardonado en tres categorías, comentó Darío Flota OCampo, director del CPTQ.

En la categoría de Best Islands, Top 5 in North America, Holbox e Isla Mujeres fueron seleccionadas en el tercer y quinto lugar respectivamente, como las Mejores Islas de Norteamérica.

En la categorí de Destination Spa Resorts in the World, Le Blanc Spa Resort Cancún fue elegido como uno de los mejores destinos de spa resort en el mundo; en la categoría deBest Resorts in México (Eastern)fueron reconocidos los ubicados en Riviera Maya, Puerto Morelos, Cancún y Costa Mujeres: Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya; Rosewood Mayakoba; Chablé Maroma; El Dorado Seaside Suites, Riviera Maya; Belmond Maroma Resort & Spa; Fairmont Mayakoba; El Dorado Maroma; Royalton Chic Suites Cancun Resort & Spa; Palafitos-Overwater Bungalows at El Dorado Maroma; Generations Riviera Maya; Viceroy Riviera Maya; Excellence Playa Mujeres; Mahekal Beach Resort, Playa del Carmen; Vidanta Riviera Maya; Palmaïa - The House of AïA, Playa del Carmen; Nizuc Resort & Spa, Cancún; The Ritz-Carlton, Cancún; Royalton Riviera Cancún y Grand Palladium Riviera Maya Resort & Spa.

Cabe destacar que México fue elegido como uno de los 20 países que los viajeros internacionales prefieren visitar.

