Puebla, Pue. A fin de ser más eficientes y competitivas, las empresas de la industria textil están apostando por la automatización, sin recortar personal, para tener más participación en las exportaciones, ya que sólo 30% de un total de 175 tiene presencia, mientras que el resto se ha enfocado en el mercando nacional.

El presidente local de la Asociación Nacional de Empresarios Textiles, José Miguel Brito García Teruel, aseguró que la necesidad de crecer en infraestructura obedece a que Estados Unidos regularmente realiza pedidos al sector nacional, viendo la capacidad de respuesta en entregas respecto a firmas de Asia.

Indicó que lo anterior incentiva a invertir en equipos que contribuyan a mejorar la calidad de los productos terminados y materias primas que demandan marcas de ropa en el país vecino del norte.

Añadió que el porcentaje de exportadores se ha mantenido en la última década, al encontrar un mercado que demanda toallas, cobertores, tapicerías y otros productos de decoración para el hogar.

Las empresas han encontrado sus nichos de mercado, pero también hay quienes no están interesadas en exportar porque generan productos que en otros países no conocen y, por ende, no van a comprar, abundó.

Sin embargo, destacó que este crecimiento también demanda mayor personal capacitado, ya que por la carga de trabajo algunas fábricas están funcionando hasta en cuatro turnos para cumplir con los pedidos, pero se necesitan especialistas para las distintas áreas de producción, como tejedores y atadores, dejando atrás al obrero en general.

“En los últimos tres años, se tiene un incremento en general de producción, el cual no se puede sacar en dos o tres turnos, por ello debe ir a la par inversión en maquinaria y contratación de personal”, expuso Brito García.

Rotación

Reiteró que, por el incremento de la actividad, la industria tiene una inercia de baja rotación de personal, más cuando hay fábricas que están produciendo para el sector automotriz, moda y agroindustrial, nichos en los que antes no se pensaba en proveer, pero que la modernización de maquinaria ahora permite atender a cualquier tipo de cliente.

El presidente local de la asociación recordó que la industria se mantiene como la tercera generadora de empleos en el estado después de los sectores automotriz y de alimentos, con 65,000 personas contratadas.

Destacó que hay empresas poblanas que únicamente producen bolsas de aire o aislantes de ruido para las distintas armadoras automotrices que operan en el país; otras destinan un porcentaje de sus líneas, por ejemplo, para hacer las membranas que requieren los invernaderos o maquilan fibras para hacer telas especiales que demandan algunas industrias para sus procesos.

Añadió que los anteriores son ejemplos claros de que la industria textil poblana está aprovechando las oportunidades que brinda el mercado, algunos elevando sus exportaciones y otros mejorando la tecnología para ser más competitivos.

Indicó que ser más productivos también les da la posibilidad de ofrecer mejores costos sin sacrificar la ganancia, a fin de lograr contratos satisfactorios para ambas partes.

