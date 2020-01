El próximo domingo se publicará en la prensa y en la página de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) la convocatoria para el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2020.

Javier Olmedo Badia, vocero de la Comipems, detalló que para esta edición se esperan 318,418 solicitudes, 8,259 más que en 2019, es decir, 2.7% más.

En conferencia de prensa, comentó que de esta cifra, de acuerdo con sus proyecciones, alrededor de 5.51% o 17,554 no se presentarán al concurso, 9,069 no asistirán y 8,485 no lo podrán hacer debido a que no recibirán su certificado de terminación de secundaria.

Por lo que solo a unas 300,864 se les tiene garantizado su lugar en una de las nueve instituciones que conforman esta comisión.

Olmedo Badia recordó que el año pasado 69,459 aspirantes (27%) fueron asignados a su primera opción y 178,271 (69.4%) a una de sus primeras cinco opciones.

Una premisa esencial del concurso es el respeto absoluto a la decisión de cada uno de los aspirantes. “Nadie puede poner condiciones al número ni al orden de las preferencias de cada aspirante, ni inducirlo u obligarlo a seleccionar una opción que no desee realmente”, argumentó.

Precisó que este no es un examen de admisión o de selección, sino un concurso de asignación, por lo que no se puede, en ningún caso, hablar de reprobados o rechazados.

Por ello, mencionó para este este domingo la convocatoria estará disponible en la página www.comipems.org.mx y a partir de la próxima semana se iniciará la distribución del instructivo, de manera gratuita, a todos los alumnos de tercero de secundaria de escuelas públicas y privadas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Del 20 de enero al 21 de febrero, en esa misma página se deberá realizar el preregistro, vía internet, los interesados deberán capturar una cuenta de correo electrónico, al cual la Comipems enviará información relacionada con el concurso.

El estudiante deberá capturar sus datos personales, así como las opciones educativas, en el orden de su preferencia, y en ese periodo, el aspirante podrá entrar y modificar sus opciones, pero una vez impresa la información, ya no se podrán hacer modificaciones.

Con los formatos impresos, mismos que deberán estar sellados y firmados por el director de la secundaria, así como por el aspirante y padres o tutores, el interesado podrá presentarse a hacer el registro del 3 al 17 de marzo de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido, en la sede que le corresponda.

El concurso se llevará a cabo el 20 o 21 de junio y la publicación de los resultados, que se darán a conocer vía Internet al correo electrónico de los aspirantes, se hará el 24 de julio.

Las instituciones que ofrecen espacios para seguir con la educación media superior son: el Colegio de Bachilleres (Colbach), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM).

La Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México (SE), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El vocero puntualizó que en el caso de la UNAM, está diseñará y aplicará su propio “examen” y lo aplicará a aquellos aspirantes que la elijan como primera opción de sus preferencias; los que la elijan serán calificados por el Ceneval.

