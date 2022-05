Querétaro, Qro. Debido a que inversionistas privados han solicitado que las constructoras estén dadas de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (Repse), los constructores locales podrían ampararse contra este requerimiento.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Querétaro, Óscar Hale Palacios, aclaró que esta situación solamente se ha presentado en la obra privada, toda vez que en la obra pública local no se les ha sujetado a estar en el Repse.

A nivel nacional, expuso, la cámara cuenta con un formato de amparo individual, que está a disposición de las constructoras agremiadas en el estado.

“Como empresas constructoras, nosotros ofrecemos contratos a 100% de nuestros trabajadores, por lo que no recurrimos a la subcontratación (…) Es importante hacerle ver al inversionista que las empresas constructoras no recurren al outsourcing, por lo que no es necesario estar inscritos en el Repse. Además de que esto implica una fuerte carga de trámites administrativos para los socios”, comentó.

La CMIC ha planteado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) reinterprete las reformas laborales respecto a la inscripción al Repse, al argumentar que el sector de la construcción no incurre en la subcontratación de personal, sino en un esquema de prestación de servicios.

kg