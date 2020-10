Querétaro, Qro. Este año la Feria Ganadera Internacional de Querétaro -que se efectuaba en el último bimestre del año- será cancelada, como medida preventiva para evitar un aumento en los contagios por Covid-19.

La cancelación impactará a 1,000 productores locales y a las 27 Asociaciones Ganaderas Locales del estado, quienes promovían sus productos y fomentaban la actividad pecuaria, expuso el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), que coordina la organización de la feria, Alejandro Ugalde Tinoco.

Se trata de la edición 85 del evento, teniendo solo un antecedente de cancelación en los años cincuentas, a causa de un brote de fiebre aftosa que afecta a los animales y por la cual se suspendió la exposición ganadera.

"Solo una vez se había cancelado, por un brote de fiebre aftosa, se tuvo que suspender la exposición ganadera, este año el problema sanitario que tenemos es cuestión de salud humana con este virus que ha sido devastador en la economía mundial, no hemos sido ajenos", declaró.

En 2019, la feria generó una derrama económica directa de 400 millones de pesos y recibió a 800,000 asistentes.

El número de expositores, refirió, había incrementado constantemente, escaló de 359, en 2016, a 912 en la última edición.

Debido a la prevalencia de la pandemia, la UGRQ junto con el Comité técnico de salud del estado, evaluaron la factibilidad de realizar únicamente la exposición ganadera; sin embargo, se detectaron dos factores de riesgo: entre los trabajadores de genética en el sector ganadero predominan personas de la tercera edad, que representa a uno de los sectores poblaciones con mayor riesgo de contagio; así como una alta concentración de personas que demandaría la exposición, entre ellos los productores de otras entidades del país.

"Estamos muy tristes, porque no vamos a poder llegar a la exposición ganadera, no nada más se suspende el teatro del pueblo, el palenque, sino también la exposición ganadera. Hicimos la presentación al Comité técnico del estado de cómo se llevaría a cabo, lo vieron bien, pero no lo vieron factible por el número de gente que pudiera congregar. (...) Ante todo, los ganaderos ponemos en primer lugar la salud. Por unanimidad todos los ganaderos estamos privilegiando la salud, sí vamos a tener un impacto económico, sí vamos a tener un impacto, pero sabemos que había que hacer esto, dependíamos del Comité técnico y el comité nos dice que por este momento no", refirió.

Tras el anuncio de cancelación, productores del estado hicieron un llamado a la población para que priorice el consumo de productos locales, con la finalidad de menguar la falta de este foro para comercializar.

El secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, Carlos Heinz Dobler Mehner, comunicó que se estudiarán esquemas de apoyos para incentivar a los productores afectados, debido a que los ingresos de la feria representan una de las principales vías de financiamiento para proyectos del sector.

"(La recaudación de la feria) representa el pilar del soporte económico para el ganadero organizado, el cual genera los ingresos para la unión ganadera y sus 27 asociaciones afiliadas, que hoy dan muestra de cómo se solidarizan con la sociedad. (…) Estamos considerando nuestra intervención en dos vertientes: para la unión y sus asociaciones, y para los productores que participaban en la nave Conoce y consume Querétaro”, expuso.

Se busca que uno de los programas esté enfocado en apoyar a las Asociaciones Ganaderas Locales (Agalos) que integran la unión, para que lleven a cabo proyectos y acciones, como el mejoramiento de infraestructura de las asociaciones, foros virtuales para promover la actividad genética en la ganadería, herramientas tecnológicas para incursionar en el comercio electrónico, capacitaciones, entre otros proyectos que se determinarán conjuntamente entre la UGRQ y la dependencia estatal.

La segunda línea de apoyo es para los productores independientes que participaban en la nave denominada Conoce y consume Querétaro, que tradicionalmente era una plataforma de exposición y comercialización. Se les plantea la alternativa de promover sus productos por medio de la plataforma Info Agro Querétaro, que ofrece productos agropecuarios.