Monterrey, NL. El sector inmobiliario industrial seguirá con un gran dinamismo durante 2022. Se estima que de los 114 proyectos de inversión que llegarán a Nuevo León, por un monto de alrededor de 1,200 millones de dólares, 24 de ellos ya están programados para el primer trimestre, el reto es que hay más proyectos que capacidad de generación de energía eléctrica, indicó Sergio Resendez, director general de Colliers, en Monterrey.

Las empresas se instalarán en la zona metropolitana de Nuevo León: son grandes y fuertes, que demandan mucha energía. Provienen de Europa, Estados Unidos y Asia, y participan en el sector electrodoméstico, automotriz, tecnología de la información, alimentos, plástico y metalmecánica.

Hay muchos desarrolladores que tenían capacidad de energía en sus parques, porque instalaron sus propias subestaciones eléctricas pero es limitada, “hay proyectos donde si esta reforma eléctrica se aprueba, aunque le metiera mucho dinero el gobierno federal, no alcanzaría a construir una subestación eléctrica para distribuir la energía, pues se tarda entre 24 a 36 meses, y nadie se va a esperar”, alertó el directivo.

“Tenemos más proyectos que capacidad eléctrica, créanme, el tema de la votación de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, --la cual validó la Ley de la Industria Eléctrica, que privilegia a la CFE en el despacho de la energía eléctrica-- está siendo seguido por la industria eléctrica nacional e internacional, ya que tiene un impacto global en la toma de decisiones”, advirtió el director de Colliers Monterrey.

Ahondó que el año pasado Monterrey fue récord en Inversión Extranjera Directa (IED) en nuevas naves industriales, y anticipó que este año se volverá a romper el récord histórico del año anterior, y 2023 parece que viene igual, debido a los efectos de la pandemia de Covid-19 y con el objetivo de acercar a sus cadenas de suministro a Estados Unidos.

“El problema es la energía eléctrica, antes, si la CFE no podía proveer la energía se podía acudir con los independientes, más cara o más barata, pero había alternativas: hoy no hay, a ningún precio. Las empresas están dispuestas a invertir, pero necesitan tener certeza de que van a poder operar, es un tema crítico”, para que una planta se instale, puntualizó.

Por ejemplo, algo que hizo mucho ruido, fue la suspensión del permiso de generación de energía de la firma Iberdrola, de 500 a 700 megawatts (MW), que de la noche a la mañana tuvo que surtir la CFE, más caro, “la cantidad que tenemos para este año es de 800 megawatts para Monterrey y el área metropolitana".

En Colliers oficina de Monterrey están recibiendo plantas que requieren 10, 20 MW, debido a que son proyectos de mayor tecnología, que tienen gran demanda energética.

Por otra parte, la escasez del agua es un tema de salud pública, y aunque algunas empresas no la requieran para sus procesos de fabricación, es necesaria para mantener la higiene y aunque se diga que en el suministro se debe dar prioridad a la vivienda, "si no hay industria no hay empleo", recalcó Sergio Resendez.

kg