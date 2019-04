El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, comentó que urge que el gobierno mexicano y el estadounidense acuerden una política migratoria frente a centroamérica.

Durante el arranque de la Colecta Anual de la Cruz Roja Nacional, el mandatario indicó que el tema de la histórica migración centroamericana debe solucionarse mediante acuerdo de ambos gobiernos centrales.

“México también ya necesita tomar una definición de si va a seguir permitiendo el tránsito de estas caravanas migrantes y de esta migración incluso insólita de países como Cuba para nuestro país”, agregó Javier Corral cuando fue cuestionado sobre los efectos de la crisis migratoria, principalmente en la frontera Juárez-El Paso.

El Ejecutivo estatal señaló que él se ha mantenido en estrecho contacto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, para darle a conocer la dimensión del problema “porque nos parece que al principio, el presidente de la República no tenía la información suficiente, adecuada o completa del impacto”.

Adelantó que seguirá informándole al canciller mediante una ficha técnica muy completa, y a su vez, el funcionario federal está en contacto con las autoridades norteamericanas.

“Entendemos que es una medida de presión política; es una medida de presión política al gobierno mexicano”, dijo el gobernador respecto a la tardanza en los cruces fronterizos por falta de personal de las distintas agencias norteamericanas.

“Es muy grave que el gobierno de los Estados Unidos esté presionando de esta manera a México. Digo que no se vale, porque pues también ellos se están metiendo un balazo en el pie, también se está afectando la economía del otro lado, se está afectando al comercio de El Paso, Texas, y lo que no se entiende, o no termina de entenderse por parte del gobierno de Washington, es que la frontera es una comunidad binacional, que se interrelaciona en múltiples formas, que comparte muchas actividades económicas, sociales, culturales, lazos familiares, y también ahí está habiendo una serie de afectaciones”, agregó.

Explicó que este tema es muy delicado porque no ha podido pasar ni 40% de la producción, asimismo, informó que sostendrá una reunión en Juárez para analizar el impacto en la industria maquiladora de exportación, en el comercio fronterizo y en la economía de los juarenses.

