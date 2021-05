Monterrey, NL. En el debate que realizó la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León con los candidatos a la gubernatura, en el tema de reactivación económica, el candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos, propuso atraer inversión extranjera directa (IED) y nacional, invertir en infraestructura estratégica y apoyar a las mipymes.

“Además de la reactivación debemos ver para adelante, tenemos que atraer el mayor número de inversión que no ha atraído Nuevo León en los últimos años y aprovechar la fuerza económica de Texas. Hay un interés muy grande de los congresistas por generar un corredor económico entre Texas y Nuevo León”, recalcó De la Garza.

El candidato del PAN, Fernando Larrazabal Bretón, dijo que no estaba de acuerdo con el planteamiento del candidato del PRI porque De la Garza domina el tema de seguridad, pero los otros temas no los entiende, “las micro, pequeñas y medianas empresas no necesitan ir a Texas, se requiere crear un fondo de 200 millones de pesos para que tengan acceso a crédito, a fondo perdido para recuperar los empleos que se perdieron con la pandemia”.

Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, sostuvo que Nuevo León tiene todo para convertirse en el más importante Hub regional, porque en el Aeropuerto Internacional de Monterrey se puede construir una segunda pista, en la que podría invertir la empresa OMA, y apostarle a la marca Monterrey.

Consideró que la entidad podría crecer a un ritmo del 7% y competirle a ciudades como Dallas o Atlanta, generando infraestructura carretera para la frontera con Estados Unidos.

Por su parte, la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia, Clara Luz Flores Carrales, enfatizó que desde que inició su campaña propuso un plan emergente de reactivación con un fondo específico para impulsar a las mipymes, así como crear una Unidad de Exportación y una ventanilla única para otorgar permisos para abrir empresas en 24 horas.

En materia fiscal, el candidato de Fuerza México, Emilio Jacques Rivera, aseguró que de ganar la gubernatura creará un portal de transparencia que en 12 horas subiría información de las acciones del gobierno, y mantendría auditorías permanentes. “Si acabamos con la corrupción acabamos con la deuda pública que suma 80,000 millones de pesos”, argumentó.

Seguridad

El candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, acusó al candidato de Movimiento Ciudadano, por proponer hace 15 días el modelo de justicia de Jalisco, “que está en llamas". "Tenemos un gran riesgo, en Jalisco, Nayarit y Guanajuato un grupo se asentó en Jalisco, van a tratar de apoderarse (de Nuevo León), tenemos la mejor policía, un sistema de inteligencia y podemos reducir el índice delictivo como lo hicimos en Monterrey”.

A su vez, el candidato del PAN, Fernando Larrazabal, aseguró que en materia de seguridad no se puede improvisar “y se requieren acciones fuertes y contundentes, vamos a hacer una inversión sin precedentes, para invertir en tecnología, poner cámaras reconocimiento facial, dotaremos a las policías con equipo táctico, y las mejores armas en el estado”.

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (Morena, PVEM, PT y Nueva Alianza), se pronunció a favor de un mando mixto, refundar a Fuerza Civil, garantizar la policía de proximidad en los municipios y coordinarse con la Guardia Nacional, dijo que se requiere una reorganización integral.

En el debate también participaron las candidatas Carolina Garza Guerra, del Partido Encuentro Solidario y Virginia Siller Tristán, de Redes Sociales Progresistas.

kg