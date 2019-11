La Ciudad de México solicitará un financiamiento por 32,456 millones de pesos para desarrollar los proyectos de modernización del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Durante la firma del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con el objetivo de que los asesoren en el proceso de modernización del Metro, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se busca desarrollar entre este año y el 2024 tres proyectos: el primero es para la Línea 1 Observatorio-Pantitlán, con la adquisición de 30 trenes nuevos, cuyo costo asciende a 17,740 millones de pesos; también se pretende rehabilitar las vías, con una inyección de 2,000 millones, e implementar un nuevo sistema de control que disminuirá el tiempo de espera en andenes, mediante 3,000 millones.

El segundo proyecto beneficiaría a la Línea 3 Indios Verdes-Universidad, con la rehabilitación de los trenes modelo NM-79, con una inversión de 6,500 millones de pesos; la tercera obra sería la modernización de la planta de energía eléctrica de Buen Tono, la cual suministra a las líneas 1, 2 y 3 del Metro, con una inversión de 3,216 millones.

En ese sentido, la mandataria explicó que en diciembre tendrá que pedirle al Congreso capitalino que les autorice solicitar un financiamiento. “Son 30,000 millones de pesos que se van a ejercer a partir de un financiamiento y eso requiere la autorización del Congreso, va a ser muy transparente (...) Para que sea como cualquier obra financiada, tiene que ser autorizada por el Congreso”, dijo.

Sobre la contratación y el plazo de los proyectos, la mandataria afirmó que se está preparando el esquema. “Es lo que se está preparando para presentar al Congreso con asesoría y con quién, es parte de la licitación precisamente y de la transparencia que va a haber en este proceso (...) En este momento, se está preparando el esquema, los distintos esquemas, y nos va a asesorar la UNOPS en el proceso de licitación, que incluiría la parte financiera”.

Sheinbaum Pardo afirmó que esta adquisición de financiamiento no afectará el presupuesto de la Ciudad de México. “La idea es que sea un presupuesto tanto asociado al fideicomiso que ya tiene el Metro, que le dé garantías a quien nos vaya a ayudar a financiar este proceso, de acuerdo con la licitación que se haga, y está garantizado que el pago asociado a esta modernización integral del Metro (...) no es necesariamente deuda, es una obra pública financiada que no necesariamente se contabiliza como deuda”, ahondó.

Menos transparente

De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2019 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la Ciudad de México es de las tres entidades que menos transparenta su información; entre lo que más oculta están tasas, plazos de contratación y destino de la deuda pública, así como saldos de fideicomisos.

En una escala de 0 a 100, la capital del país en el IIPE 2019 obtuvo 51.8%, que es una calificación reprobatoria; es decir, no transparenta su información presupuestal.

También, según Imco, las entidades con más presupuesto son las que ocultan más su información, por ejemplo, la Ciudad de México, para este año cuenta con 234,016 millones de pesos.

[email protected]