El Gobierno de la Ciudad de México presentó los procedimientos que podrán hacerse en línea a través de la Ventanilla de Control Vehicular, uno de sus objetivos es simplificar los trámites y permisos, así como evitar que la propagación de Covid-19.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la urbe, este jueves 16 de julio comienza la primera etapa de la Ventanilla, la cual fue desarrollada por la Agencia Digital de Innovación Pública; en esta primera fase se podrá realizar el trámite para obtener placas de la Ciudad de México para automóviles, motocicletas y remolques particulares usados, procedentes de otras entidades y que no hayan tenido registro en la capital en algún momento.

“Para el fin anterior y sólo para el caso de dicha modalidad, deberá entenderse por alta todo vehículo que no posee registro previo en el padrón vehicular en la Ciudad de México (...) Dicho procedimiento contempla eficientar el tiempo de respuesta, a través de medios digitales (...) Los documentos presentados, en primera instancia de forma digital, se solicitarán en original para su cotejo y una vez que se corrobore la información, será concluido el trámite”, se lee en el documento oficial.

En ese sentido, se recalca que ya no será necesario acudir a los módulos de control vehicular.

Para efectuar estos trámites, se deberá ingresar al sitio web https://tramites.cdmx.gob.mx/ventanillavehicular/public/ e iniciar sesión por medio de Llave Ciudad de México, una vez realizado esto, deberán elegir la opción Vehículo Particular Foráneo Usado Sin Registro Previo en el Padrón.

Revalidan permisos

De igual forma, este miércoles 15 de julio, en la Gaceta Oficial se publicó que los operadores y empresas dedicadas al servicio de bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos ya podrán realizar la revalidación de su permiso anual para el periodo 2019-2020, esto con el fin de garantizar el servicio a las personas usuarias así como apoyar a los permisionarios, que se han visto afectados por las medidas sanitarias por el Covid-19.

Las empresas deberán presentar el 22 de julio en la Secretaría de Movilidad un escrito donde se manifieste que su información no ha variado y que no han modificado el número de sus unidades disponibles, de acuerdo a la autorización recibida durante el 2019; una vez validado este documento, se les otorgará el permiso, “es importante señalar que la revalidación de permiso anual no tendrá costos adicionales”.

“Cabe mencionar que las empresas que renunciaron a operar en la Ciudad de México no podrán solicitar la revalidación correspondiente por lo que, si desean brindar su servicio nuevamente, deberán participar en el proceso 2020-2021, que será presentado en las próximas semanas”, sostiene el documento.

