CCE Puebla insta a no reducir el presupuesto de la Secretaría de Economía estatal

Puebla, Pue. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró importante que no se baje el presupuesto a la Secretaría de Economía en el 2023, ya que se tiene previsto darle 12.2% menos respecto a los poco más de 436 millones de pesos que ejerció en el presente año.



Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, quien dejará la dirigencia del organismo en febrero del 2023, consideró importante que se mantenga o en su caso incremente la bolsa a la dependencia estatal mencionada, ya que tiene un papel primordial en la promoción del estado para atraer inversiones privadas.



Indicó que el gobierno del estado no debe sacrificar a esa secretaría, porque es el vínculo con la Iniciativa Privada local, nacional y extranjera, por lo que requiere recursos para moverse y darle seguimiento a los planes de posibles inversores.



Además, dijo, la administración estatal debe considerar para el presupuesto del 2023 a los parques industriales del estado para volverlos más atractivos en servicios, a fin de atraer inversiones extranjeras.



Precisó que en otras entidades están haciéndolo mediante un fondo especial, que incluye una partida para promocionarse como destino para las empresas.



“Con base a la información obtenida Guanajuato, Querétaro y Nuevo León, son los que están destinando partidas especiales para promoverse y han logrado una colaboración con el sector empresarial”, ahondó.



Alarcón Rodríguez comentó que no es algo difícil de lograr por las autoridades poblanas si quieren que se mantenga una recuperación económica de corto y mediano plazo para continuar haciendo frente a los efectos que trajo la pandemia al desarrollo del estado, que debe seguir produciendo pese a las condiciones.



Reiteró que se requiere dotar de un buen presupuesto a la Secretaría de Economía, que es vital como intermediaria con las empresas para invitarlas a que conozcan Puebla y la infraestructura en parques industriales, que son 21, de los cuales se deben invertir en 18 por lo menos 700 millones de pesos para mejorar servicios públicos.



Expuso que no se trata de buscar nuevas inversiones nacionales o extranjeras, porque primero el estado tiene que ver lo disponible en terrenos en los parques industriales y servicios para garantizar que se concrete el proyecto y no termine por irse a otra entidad porque no les satisfizo algún lugar.



Si bien la administración poblana encabezada por Miguel Barbosa Huerta tiene proyectos privados “amarrados” en lo que va de su gestión, tampoco debe ser motivo para dejar de buscar más inversiones, aseveró.



Evidenció que hay un abandono de 15 años en apoyo gubernamental para algunos parques industriales, con más de 20 años de antigüedad, sobre todo los que se encuentran en la Angelópolis, a los cuales hay que atender con urgencia en el 2023.



