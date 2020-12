Guadalajara, Jal. El asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz “es un golpe fuerte para Jalisco y un desafío al Estado mexicano”, afirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario hizo un llamado a los jaliscienses a estar unidos ante “este golpe que pretende sumir al estado en el miedo y la zozobra”.

Luego de informar que se trabaja en coordinación con el gobierno federal para esclarecer el asesinato, indicó que tuvo comunicación con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Codero, y con el encargado de la seguridad del gobierno de la República, para coordinar esfuerzos en la investigación y redoblar la vigilancia en el municipio de Puerto Vallarta.

“Lo que acabamos de vivir, no solo es un homicidio, es un desafío contra el Estado Mexicano, es un reto que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar, de que vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro estado”, subrayó.

Alfaro destacó que pese a la rivalidad política que tenía con Sandoval Díaz, mantenía una amistad tanto con él como con su familia, y anticipó que este sábado se redirá un homenaje de cuerpo presente y montará una guardia de honor en Palacio de Gobierno para despedir al exgobernador.