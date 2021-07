Cancún, QR. A partir de este lunes, el gobierno del estado aplicará cinco medidas extraordinarias para frenar el acelerado incremento de contagios de Covid-19 que padece Quintana Roo desde abril pasado.

Las cinco medidas son: privilegiar el uso de espacios abiertos y maximizar la ventilación natural en espacios cerrados; al ingresar, solicitar a los clientes un comprobante de vacunación o prueba negativa de PCR o antígeno no mayor a 72 horas; que el personal del establecimiento se encuentre vacunado o presente prueba negativa de PCR o antígeno cada tres días; no permitir el acceso de clientes después de las 22:30 horas, y por último que los establecimientos cuenten con filtros HEPA y medidores de Dióxido de Carbono en los espacios cerrados que no tienen ventilación natural.

El gobernador Carlos Joaquín González anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitirá un certificado para cada establecimiento, donde indique que todos los requisitos voluntarios se cumplan, con lo cual se podrá verificar dicho proceso.

Reconoció que la situación que se vive es complicada debido a que en las últimas semanas se registró un alza en el número de contagios, en la ocupación hospitalaria y en las personas que requieren cuidados intensivos.

Al alza

Entre el 23 y el 24 de julio pasado, la entidad reportó 549 nuevos casos de covid, la cifra más alta de contagios en 24 horas desde el inicio de la pandemia, mientras que entre el 24 y ayer 25 de julio se reportaron otros 302 nuevos casos. Con ello la entidad registra un total de 41,152 casos positivos desde que inició la crisis sanitaria y 3,246 muertes.

Hasta ayer, en la región sur del estado, la tasa de contagio está en 0.34, con 22% en ocupación hospitalaria y 50% en camas con ventiladores, mientras que en la zona norte la tasa de contagio está en 0.84, con 40% en ocupación hospitalaria.

Al respecto, el gobernador comentó que “diversos sectores de la sociedad han relajado las medidas sanitarias, así como el cumplimiento de lo establecido por el Semáforo Epidemiológico de Riesgo Estatal”.

Ante ello, advirtió que “nos encontramos en un momento adverso, nuestro único camino es que todos nos apeguemos a la normatividad sanitaria para lograr una reactivación económica responsable”.

En un mensaje en redes sociales hizo un llamado para no bajar la guardia y exhortó a ser responsables y solidarios.

Durante la semana del 26 de julio al 1 de agosto el semáforo epidemiológico se mantiene en color naranja.

