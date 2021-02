Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que la entidad se mantendrá en color rojo del semáforo epidemiológico de Covid-19, por alza de contagios, pese a que la Secretaría de Salud federal anunció el viernes pasado que regresaba a color naranja.

El mandatario poblano explicó que se mantiene una curva alta de casos positivos, ya que sólo en el fin de semana se registraron 814 nuevos contagios y 118 decesos, por lo mismo no hay condiciones de regresar a la regularidad total de las actividades no esenciales.

Precisó que la capital poblana sigue siendo el municipio con mayor incidencia del virus, ya que 63% de los casos se concentran ahí, mientras que en la zona conurbada en conjunto es de 71 por ciento.

Confió que en las próximas semanas pueda cambiar el panorama, pero dependerá de los ciudadanos que acaten las disposiciones sanitarias para toda otra decisión.

A pesar de las medidas implementadas seguimos teniendo números muy elevados de contagios. No vamos a bajar las restricciones. Hago un llamado a las y los poblanos a acudir pronto a los hospitales, no duden y no esperen. pic.twitter.com/PpDKGcNiTl — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) February 15, 2021

“El naranja de la Federación no lo asumimos como tal, seguimos con nuestras restricciones porque son restricciones que incluso son generosas, no vamos a subirlas pero no vamos a bajarlas, hay una gran preocupación por el número de decesos, por eso les pido a las poblanas y poblanos que lleguen pronto a los hospitales, que no duden que se les va a curar porque permanecer en su casas, al cuidado de un médico que pueden hacerlo muy bien, pero depende del organismo del paciente y sus comorbilidades”, dijo en conferencia.

Momento difícil

Barbosa Huerta sostuvo que mucha gente no va a los hospitales por miedo al ambiente que dicen que hay, pero Puebla sigue pasando por un momento muy complicado de la pandemia de Covid-19.

En tanto, el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Marco Antonio Prósperi Calderón, dijo que los sectores comerciales están preocupados porque la situación económica irá en retroceso si no se logra salir de la crisis sanitaria en el primer trimestre de este año.

Insistió que las autoridades deben fortalecer las medidas de prevención, porque no hay otra forma de frenar esta curva de contagios de Covid-19, mencionando que, “el uso de cubrebocas hace la diferencia en las cifras de contagios”.

En tanto, puntualizó, los empresarios tienen que acatar las medidas sanitarias mientras el panorama epidemiológico cambia, lo cual aún está lejano de ocurrir, al menos durante el primer semestre del 2021.

estados@eleconomista.mx

kg