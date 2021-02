Puebla, Pue. La Secretaría de Salud federal anunció que Puebla pasó de color rojo a naranja en el semáforo epidemiológico de Covid-19, por lo que permanecerá así las próximas dos semanas, aunque el gobierno del estado no ha secundado esa decisión.

Lo anterior se dio a conocer durante la conferencia vespertina del viernes por parte del director General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, quien informó que esta medida aplica también para otros 19 estados.

Apenas el 29 de enero, la propia dependencia federal declaraba que la entidad poblana pasaba a color rojo en Covid-19 por el alza de contagios, al reportar en promedio 300 casos diarios; sin embargo, desde el 18 de enero, el mandatario poblano Miguel Barbosa Huerta lo había decretado, por lo que ampliaban la suspensión de actividades no esenciales, medida que estaba desde el 29 de diciembre, misma que se flexibilizó el 26 de enero para apoyar a los negocios.

Cortés Alcalá dijo que Puebla no dejara de estar en riesgo alto a causa de los contagios de Covid-19, al igual que los 19 estados.

Hasta el viernes 12 de febrero, se contabilizan en la entidad 65,777 casos positivos y 7,963 fallecimientos a causa del Covid-19, mientras que la ocupación de camas para pacientes se encuentra en 64% y la de camas con ventilador está en menos del 50 por ciento.

CCE acatar medidas

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez, confió que el anuncio de la Federación sea un motivo para que la sociedad acate las medidas con más disciplina, a fin de reducir los casos de contagios.

Además, pidió al gobierno del estado que haya una mejor coordinación con la Federación en cuanto a las decisiones que se tomen con la aplicación del semáforo epidemiológico, ya que los empresarios necesitan certidumbre en la realización de las actividades.

“Queremos que nos digan bajo qué medidas vamos a operar y no que cada instancia haga anuncios y establezca disposiciones por separado, porque eso tampoco permite a los empresarios trabajar de forma correcta”, apuntó.

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, consideró positiva la decisión de la Federación, pero que se traduzca en permitir ampliar las actividades.

Insistió que mantener cerrados los negocios no es la solución, porque las personas no se contagian en los establecimientos, donde acatan al pie de la letra todas las medidas, sino en los traslados que hacen en el transporte público o por reuniones donde no respetan la sana distancia.