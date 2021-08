San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 27 de agosto de 2021. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, realizaron la supervisión de los Avances del Programa Nacional de Reconstrucción en Oaxaca, encaminado a atender los daños totales que se registraron por los sismos del 2017 y 2018.

Durante este acto, realizado en el estado vecino de Chiapas, en donde el Presidente de México encabeza una gira de trabajo, el gobernador Alejandro Murat expresó que los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, marcaron un antes y un después en la historia contemporánea de México; y que junto con el terremoto de 7.4 grados registrado también en Oaxaca el pasado 23 de junio de 2020, se enlutó y destruyó el patrimonio de mexicanas y mexicanos de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México.

De esta manera, el Mandatario Oaxaqueño agradeció el apoyo del Gobierno de México para volver a poner de pie al estado de Oaxaca, toda vez que en la entidad –dijo- se afectaron 80 mil viviendas de 160 mil en el Istmo que reconoce el INEGI, y para lo cual en 2019 y 2020 se programaron más de 15 mil acciones que requirieron alrededor de más de mil 500 millones.

Asimismo, expresó que de las 2 mil escuelas afectadas, en estos dos años se han hecho más mil 600 acciones por más de 3 mil millones de pesos. Asimismo, se han atendido más de 60 unidades médicas, por más de 170 millones de pesos. También se tiene un avance de alrededor del 70% del patrimonio cultural, en el que se han canalizado más de 3 mil millones de pesos.

Programa Nacional de Reconstrucción, representa una nueva plataforma de desarrollo

El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa expresó que el Programa Nacional de Reconstrucción es resultado de una política pública congruente con una filosofía de gobierno que se centra en “primero los pobres”; y que no sólo se trata de poner de pie lo que se cayó, si no que representa una inversión de miles de millones de pesos para que las mexicanas y los mexicanos de los estados afectados puedan ver cumplidos sus derechos humanos a la salud, a la educación, a la vivienda digna y a la cultura.

Añadió que este plan va más allá, porque la inversión tiene que ver también con una nueva plataforma de desarrollo, que permitirá saldar la deuda histórica con el sur-sureste del país, que durante años ha estado en el abandono.

“México no puede tener destino si el sureste sigue decreciendo de manera sostenida. Con la plataforma del Plan Interoceánico, de las carreteras Oaxaca-Costa y Oaxaca-Istmo, hoy Oaxaca ya crece al 4.5%. Con la canalización de más de 9 mil millones de pesos en los caminos a cabeceras municipales, se ha generado el empleo que antes no se generaba, por eso hoy se atiende la reconstrucción pero también se genera una plataforma de desarrollo, para que como decía Ricardo Flores Magón: ya no sea ésta, una tierra inmensamente rica pero que no puede seguir siendo y vegetando, pueblo, incomparablemente pobre”, destacó.

Compromete AMLO concluir trabajos de reconstrucción por sismo en Oaxaca, en 2022

En su oportunidad, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró los avances de este Programa, reafirmó la firme decisión de su gobierno para seguir sumando voluntades en la reconstrucción de viviendas, escuelas, centros de salud y templos y que las acciones planteadas no se detengan por falta de recursos o trámites burocráticos.

“Vamos a seguir avanzando para que podamos concluir las acciones de este programa el próximo año”, expresó, al tiempo de reconocer la responsabilidad y compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para concretar los objetivos planteados en esta estrategia de reconstrucción.