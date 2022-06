Voy a ser una gobernadora de propuestas (…) vamos a estar tocando puertas. Soy una persona que tiende lazos con mucho respeto en todos los niveles de gobierno y ésta no va a ser la excepción. Nunca he sido de pleito; siempre he sido de alianzas”.

Los gobiernos de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes crearán la alianza estratégica Gran Bajío, que tendrá como objetivo desplegar el potencial de desarrollo económico de esa región del centro del país, adelantó María Teresa Jiménez Esquivel. “Vamos a hacer una competencia leal, donde podamos aprovechar el potencial de cada uno de los estados, de sus regiones y, al mismo tiempo, consolidar al Gran Bajío como el líder nacional que ya es”.

En entrevista, la gobernadora electa de Aguascalientes destacó que, a pesar de los efectos económicos generados por la pandemia del Covid-19, las tres entidades han continuado con la captación de inversiones extranjeras y están en condiciones de competir en los mercados internacionales con productos de calidad.

La política, de militancia panista, que se convertirá en la primera mujer en gobernar Aguascalientes, destacó que los tres estados participantes en esta alianza regional son gobernados por blanquiazules, “Mauricio Kuri, Diego Sinhue y yo compartimos una visión que tiene mucho que ver con nuestro partido; claro está que cada quien tiene su personalidad y, por supuesto, los retos en su Estado”.

En el caso de Aguascalientes, Jiménez Esquivel subrayó que si bien la industria automotriz ha sido el principal motor de desarrollo de esa entidad (de ella dependen más de 200,000 personas en el estado) y se seguirá apuntalando, es el momento de buscar la diversificación de la economía estatal.

Para lograrlo, indicó, su administración apostará por el fomento a los sectores agroindustrial, textil, pecuario y aeronáutico, con enfoque en la exportación, asegurándose de que las bondades del progreso beneficien a las cuatro regiones del estado.

Detalló que hay amplias posibilidades para la industria agrícola de Aguascalientes en el mercado de Estados Unidos, así como en China y Japón, donde hay una alta demanda de alimentos empaquetados y “están volteando a ver a Aguascalientes. Estoy segura de que podemos llevar la producción de alimentos a otro nivel”.

Destacó que actualmente ya hay algunas empresas que cultivan frutas y verduras y vinícolas que operan en la entidad, que ya se benefician de ello, debido a la alta fertilidad del suelo de Aguascalientes.

Lo mismo ocurre con la demanda de productos lácteos y cárnicos, aunque en este caso, lo que hace falta es ayudar a las empresas a que consigan las certificaciones internacionales que exigen los países que están demandando esos productos, para garantizar la calidad y eficiencia en la entrega. Recordó que actualmente Aguascalientes es el décimo productor de leche y el tercero de pollo.

Asimismo, llamó la atención que la entidad es un importante exportador de mezclilla, a través de marcas de prestigio internacional, que han comprobado la calidad de lo hecho en esta región de México. Lo mismo ocurre con la proveeduría de la industria aeronáutica, abundó.

La también expresidenta municipal de Aguascalientes y exdiputada federal comentó que una de las prioridades de su administración será el fomento de la ciencia y la tecnología e incluso, adelantó que se creará una secretaría del ramo.

De acuerdo con la gobernadora electa, uno de los objetivos en esa materia será tener una estrecha relación entre la formación de profesionales universitarios y técnicos con las empresas de ramas de las industrias asentadas en el estado, con el fin de que se produzca el talento que las empresas necesitan. “Las empresas que están en Aguascalientes y las que quieren estar nos han hecho saber que un factor clave son los recursos humanos. En Aguascalientes tenemos gente de primera, de cualquier modo necesitamos formar a más gente en las carreras y disciplinas del futuro”.

Impulsará una salida al mar eficiente desde el centro del país

Por otra parte, Teresa Jiménez explicó que su administración continuará con el desarrollo de la infraestructura. Entre las primeras obras destacan la rehabilitación del llamado Tercer Anillo Periférico de la Ciudad de Aguascalientes, con el objetivo de potenciar los beneficios que traerá el recién construido libramiento capitalino. Asimismo, se construirá un centro logístico de carga y será ampliado el aeropuerto de Aguascalientes y serán mejorados los caminos rurales.

Jiménez Esquivel informó que buscará la ayuda del gobierno federal para mejorar la comunicación por tierra hacia Mazatlán, con el objetivo de que los empresarios de Aguascalientes puedan tener un acceso eficiente a ese puerto sinaloense, punto de comercio con Asia.

Busca construir alianzas con el gobierno federal

La gobernadora electa dijo que a lo largo de su carrera siempre le ha tocado construir alianzas, y expresó su disposición para fomentar una relación de cooperación con el gobierno federal. “Voy a ser una gobernadora de propuestas (…) vamos a estar tocando puertas. Soy una persona que tiende lazos con mucho respeto en todos los niveles de gobierno y ésta no va a ser la excepción. Nunca he sido de pleito; siempre he sido de alianzas”.

De acuerdo con la próxima gobernadora, su administración solicitará la ayuda del gobierno federal para las obras de infraestructura citadas, así como para que se culmine la construcción del Hospital de Pabellón de Arteaga.

Al preguntarle qué representa estar a unos meses de convertirse en la primera gobernadora de esa entidad dijo: “Tengo un gran compromiso de representar dignamente a las mujeres de Aguascalientes en todos los sectores (…) tengo que demostrar que las mujeres tenemos capacidad para saber gobernar y dar buenos resultados”.

kg