Monterrey, NL. Para el sector aeroespacial de Nuevo León es de gran importancia conseguir proveedores certificados por los fabricantes de equipos originales (OEMs), ya que son pocos los que dan tratamiento superficial, por ello, en la Expo Surface Finishing México 2022, se realizó un encuentro de negocios con potenciales proveedores.

“Hay mucha necesidad para recubrimientos superficiales y procesos, la dificultad adicional es que esos procesos y los proveedores tienen que estar certificados por el OEM, son acreditaciones que pueden demorar entre uno y dos años, sin ese reconocimiento el proceso es nulo”, comentó a la prensa Claire Barnouin, directora del Aerocluster, durante la Expo que se realizó el 26 y 27 de julio en Cintermex.

Algunas de las certificaciones del sector aeronáutico son National Aerospace and Defense Contractors Accreditation (Nadcap), es un proceso de auditoría con rigurosas evaluaciones técnicas de cumplimiento de los requisitos de clientes y estándares de la industria, en tanto, la certificación AS9100 está diseñada para cumplir con las necesidades de cualquier proveedor fabricante o proveedor de servicios en cualquier nivel de la cadena de suministro.

La directiva explicó que una empresa Tier 1 o proveedor de primer nivel que le surte una pieza a una armadora no puede cotizar sus procesos especiales con un proveedor de segundo o tercer nivel si no está acreditado por la OEM, porque no lo considera válido, “esa parte es la más difícil de conseguir en la industria aeronáutica por cuestiones de estándares de calidad y seguridad”.

Abundó que en el Aerocluster están efectuando un levantamiento sobre los requerimientos actuales de las empresas en cuanto a recubrimientos superficiales, para ver dónde está el grueso de esos procesos, cuáles son, con qué volumen de piezas, y qué dimensiones tienen las piezas.

“Queremos ver si logramos armar un caso de negocio, para desarrollar a alguien de la localidad que tenga la capacidad para postularse como proveedor, o atraer a una empresa que ya tiene el conocimiento y las acreditaciones para venir a invertir al estado y surtir la demanda local y regional”, recalcó Claire Barnouin.

El sector aeroespacial se concentra en cinco entidades que han formado clústeres, y son los mayores receptores de Inversión Extranjera Directa (IED): Querétaro (29%), Baja California (21%), Chihuahua (20%), Nuevo León (10%) y Sonora (7%), de acuerdo con un análisis de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en la Ciudad de México.

Por otra parte, Bob Stevens, expresidente ejecutivo de Lockheed Martin dijo: “el contenido creado por los proveedores representa entre el 50 y 60% del valor de un sistema aeroespacial”.

Poca oferta

La directora del Aerocluster indicó que en la localidad no hay proveedores que cuenten con las acreditaciones necesarias que exigen las OEMs y que en México sólo hay cuatro compañías con las acreditaciones que se exigen. Por ello, la mayor parte de empresas del clúster tienen que exportar sus piezas, volver a importarlas después del tratamiento para poder exportarlas al cliente final.

Por su parte, David Omar González Sierra, presidente de la Asociación Mexicana de Acabados Superficiales (AMAS), comentó que las necesidades de la industria han ido creciendo, con respecto al tratamiento de superficies para que no se oxiden, por ejemplo, el sector aeroespacial es muy especializado porque la seguridad es crítica.