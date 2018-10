En Torreón, Coahuila, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció una inversión federal por 8,000 millones de pesos en el 2019 para los programas sociales en aquel estado, y ratificó que a partir del 1 de enero se implementará la zona libre en los municipios fronterizos.

Como parte de su gira de agradecimiento, AMLO se reunió en Palacio de Gobierno con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, con quien acordó trabajar de manera conjunta a partir del 1 de diciembre, sobre todo en materia de seguridad. Destacó que el próximo delegado federal en el estado, Reyes Flores, no será un contrapeso al mandatario.

“Sí va a haber un delegado en Coahuila; Reyes, va a estar de delegado en Coahuila, acabamos de tratar este tema, va a ser el coordinador, el delegado del gobierno federal, pero se va a respetar siempre al ciudadano gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, no es un poder dual, alternativo, no es un poder paralelo, quien representa los poderes públicos en Coahuila, como estado libre y soberano, es el gobierno y nosotros siempre vamos a respetar a las autoridades locales, a los presidentes municipales, y al gobernador”, dijo.

Destacó que como parte del presupuesto federal del próximo año, Coahuila recibirá 8,000 millones de pesos únicamente para los nuevos programas sociales que se aplicarán en su gobierno, entre ellos, el programa de becas y trabajo para jóvenes y las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. Estimó que también Coahuila recibirá beneficios por el impuesto minero, que dejará alrededor de 300 millones de pesos.

AMLO recordó que el municipio fronterizo de Acuña estará incluido a partir del 1 enero en el programa de zona franca, que incluye la homologación de los precios energéticos con Estados Unidos; el aumento al doble del salario mínimo y la disminución del Impuesto al Valor Agregado a 8% y del Impuesto sobre la Renta a 20 por ciento.

El presidente electo puntualizó que para este programa de zona libre se cuidará que no haya defraudación fiscal por parte de empresas.

“Ustedes me van a ayudar. Los que no quieren este programa y siempre se han beneficiado; que no les cuadra que se apoye al norte, dicen: ya nos vamos a ir todos para allá. Es decir, quieren o sugieren que van a hacer fraude para facturar menos impuestos. Nada más les digo: ¡Ándele pues! Porque también va a ser delito grave la defraudación fiscal ¡van a ir para adentro! Hay mucha falsificación de facturas, mucha transa. No va a haber corrupción arriba, tampoco abajo”, aseveró.

