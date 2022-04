Cancún, QR. Luego de informar durante su conferencia matutina de este martes 5 de abril que sólo les faltan 30 kilómetros para tener la totalidad del derecho de vía de todo el recorrido del Tren Maya, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus opositores que “no se hagan ilusiones, pues podría recurrir a la expropiación”.

“Afortunadamente, y eso también debe saberse, la mayor parte del tren se construyó sobre la antigua vía del ferrocarril del sureste. Si todo hubiese sido un trazo nuevo, no salimos. Pero ya puedo decir hoy que tenemos pendiente la liberación del derecho de vía, de los 1,500 kilómetros, como 30 kilómetros, como un 2%”, aseveró.

“Ojalá y recapaciten los que están pensando ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden, que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público, nosotros no, por encima del interés particular está el interés general, el interés público y nos vamos a procedimientos legales”, añadió.