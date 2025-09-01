xAI demanda a un exempleado por robar información confidencial sobre el desarrollo de Grok

xAI ha demandado a un antiguo empleado por supuestamente robar información confidencial sobre el desarrollo de Grok que puede dar ventaja a rivales como OpenAI sobre su modelo de leguaje de gran tamaño.

La demanda se dirige contra Xuechen Li, quien empezó a trabajar en xAI hacia febrero de 2024 dentro del equipo técnico, para desarrollar y entrenar a Grok, el nombre que recibe el modelo de lenguaje grande de la empresa de Elon Musk y su 'chatbot'.

"En este rol, el demandado tenía acceso y responsabilidad sobre los componentes en toda la pila tecnológica de xAI", con "acceso restringido y controlado a sus documentos confidenciales e información de propiedad exclusiva", explica la compañía en el texto de la demanda.

Precisamente, y dado el acceso que tenía a la información sobre Grok, el exempleado había tenido que firmar un documento de 'Información confidencial del empleado y acuerdo de cesión de invenciones', lo que le obligaba a mantener la confidenciales durante y después de su paso por la compañía.

Sin embargo, y según la demanda, el el 25 de julio de 2025, Li copió la información confidencial y otros secretos comerciales desde su ordenador portátil de trabajo a varios sistemas de almacenamiento externos personales y trato de tapar esta acción con renombrando archivos, comprimiéndolos antes de cargarlos en sus dispositivos y eliminado el historial del navegador, como descubrió en un análisis posterior.

Esa información incluía "tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia con características superiores a las ofrecidas por ChatGPT y otros productos de la competencia", que empresas como OpenAI pueden utilizar para mejorar los productos que desarrollan, socavando la hoja de ruta de xAI y su estrategia comercial, además de ahorrar a sus rivales miles de millones de dólares en investigación y desarrollo y años de trabajo.

La demanda incluye que el exempleado llegó a solicitar a xAI la recompra de acciones de la compañía hasta alcanzar los 7 millones de dólares e informó de su marcha tres días después de haber realizado la copia de la información, después de asegurar que había entregado o destruido todo el material que tenía de la empresa. A ello se suma que había aceptado una oferta para unirse a OpenAI el 19 de agosto.

"El acusado no sólo sabía que no había devuelto ni destruido los documentos, propiedades e información de xAI que tenía en su poder, sino que descaradamente se fugó con la información confidencial y los secretos comerciales de xAI descargándolos en su sistema personal", alega xAI en la demanda.

Por ello, "dado el continuo fraude y engaño del demandado, xAI no tuvo más remedio que presentar esta acción urgentemente para proteger sus intereses de propiedad en la Información Confidencial y los secretos comerciales de los que el Demandado se apropió indebidamente".