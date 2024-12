Walmex se libra del peor escenario tras pesquisa antimonopolios

El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó que Wal-Mart de México (Walmex) incurrió en una práctica de abuso de poder de mercado en las negociaciones con sus proveedores, por lo que fue ordenada la supresión parcial de las conductas investigadas y fue multada con poco más de 93 millones de pesos, informó el fin de semana Walmex al público inversionista.

“El Pleno de Cofece en una decisión dividida tomada por los comisionados actuantes en el asunto, concluyó que Walmex había incurrido en una única práctica monopólica relativa en relación con las contribuciones de los proveedores. Cofece impuso una sanción a Walmex de MX$93,366,000 pesos”, comunicó Walmex el viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta sanción representa apenas el 0.01% de los ingresos y el 0.17% de la utilidad registrada por Walmex en los últimos 12 meses, un monto muy lejano del castigo máximo de 8% de los ingresos anuales del infractor que marca la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) por prácticas monopólicas relativas -como son identificados los comportamientos que suponen un abuso de posición dominante o de poder de mercado. Además, la Cofece ordenó la supresión parcial de las conductas que fueron objeto de la indagatoria de su Autoridad Investigadora.

“Cofece reconoce que Walmex puede seguir negociando contribuciones con sus proveedores, excepto por dos contribuciones específicas de las cuatro originalmente investigadas”, informó Walmex a la BMV.

El 8 de octubre pasado, en un encuentro con medios, al que El Economista tuvo acceso, el director general de la empresa, Ignacio Caride había expresado su temor en cuanto a que la Cofece “nos ponga ciertos límites que hagan que los precios suban”.

Sin embargo, el mercado respondió positivamente ante una resolución que interpretó como menos severa, ya que el precio de los títulos de la cadena comercial negociados en la BMV cerró el viernes con una ganancia de 7.53%, elevándose a 61.4 pesos.

La minorista detalló que está revisando con detenimiento los detalles de la decisión emitida por la autoridad antimonopolio en un documento de más de 900 páginas.

De acuerdo con su análisis preliminar, Walmex considera que el análisis realizado por la Cofece es erróneo y que se cometieron fallos en la interpretación y aplicación de la ley.

“Dado que Walmex y sus subsidiarias creen que han actuado en conformidad con las leyes aplicables en beneficio de las familias mexicanas, y debido a las irregularidades en la investigación y procedimientos de la Cofece, impugnará la decisión”, subrayó en el comunicado.

Además, se dijo “decepcionada” por esta decisión, sin embargo, seguirá trabajando con sus proveedores para asegurar la continuidad del negocio, cumpliendo con la resolución de la autoridad regulatoria, mientras impugna la decisión tomada.

“Antes de que se diera a conocer la resolución de la Cofece, Walmex enfrentaba una situación altamente incierta”, opinó Richard Horbach, analista de Intercam Casa de Bolsa.

Recordó que el mercado llevaba mucho tiempo esperando esta decisión y señaló que la expectativa ha sido el componente que más ha presionado la valuación de Walmex, especialmente durante la segunda mitad del año.

“Dado que no se sabía qué arrojaría la investigación de la comisión, no se descartaba una sanción más estricta, incluyendo una que impactaría, no solamente su situación financiera, pero el futuro de sus operaciones, o su pilar fundamental de su estrategia comercial de precios bajos todos los días”, comentó Horbach.

La acusación

La Cofece acusó formalmente a Walmex de la comisión de presuntas prácticas monopólicas relativas a principios de octubre del 2023.

Entonces, informó que había emplazado a la empresa por la “probable fijación vertical de precios y/u otras prácticas monopólicas relativas en el mercado de abastecimiento y distribución de bienes de consumo por las cadenas de tiendas de autoservicio en territorio nacional”.

En octubre pasado, en la reunión que sostuvo con medios, Ignacio Caride se quejó de que la empresa no pudo formular adecuadamente su defensa, pues de las más de 500 páginas del expediente abierto por la Autoridad Investigadora (AI) de la Cofece en contra de la empresa, alrededor de 200 estaban testadas.

Alberto Sepúlveda, vicepresidente senior de Legal y Prevención de Walmex, comentó que el argumento de la AI es que la empresa presiona a sus proveedores para obtener grandes descuentos a tal grado que estos tenían que compensarlos dando precios más altos a los competidores de Walmex, suscitando un efecto conocido como “cama de agua”.

Ignacio Caride negó categóricamente que Walmex cometiera estas prácticas y mencionó que la estrategia de precios bajos de la empresa es posible gracias a su disciplina y eficiencia operativas.