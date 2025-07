Walmart defiende conteo alternativo de usuarios de BAIT

Walmart de México y Centroamérica (Walmart) defendió su metodología para el conteo de usuarios de su operador móvil virtual BAIT, la cual arrojó al segundo trimestre del 2025 un número sustancialmente superior al reportado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El argumento de la empresa gira en torno a la necesidad de mantener cifras consistentes, pues, afirma, la forma de medición que arrojó una cartera de usuarios de 21.5 millones al cierre de junio del 2025 -1.5 veces más que la reconocida por el IFT-, es la misma que ha utilizado desde que BAIT iniciara operaciones, en el 2020.

“Nosotros hemos sido en todo momento consistentes en esta métrica y cómo la reportamos trimestre a trimestre”, dijo Beatriz Núñez, vicepresidenta senior de crecimiento para Walmart de México y Centroamérica.

El último reporte preliminar del IFT, todavía regulador del sector, arrojó, sin embargo, un conteo de 8.4 millones de usuarios activos para BAIT.

El Instituto actualizó recientemente sus parámetros para definir a un usuario activo de un operador de telecomunicaciones, con el fin de alinearlos con el estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

De modo que ahora considera que solo deben definirse así a aquéllos que hayan cursado servicios de voz en un espacio de hasta 90 días previos a que el operador entere la cifra al órgano regulador.

Tras el cambio, la tradicional definición empleada por Walmart quedó más abierta, pues la empresa considera que un usuario activo es aquél que ha cursado servicios de voz, mensajes o datos en un espacio de hasta 180 días previo a la notificación al regulador.

“Es una métrica consistente, validada por una de las principales firmas de consultoría y de auditoría a nivel mundial”, refirió Beatriz Núñez.

Para la empresa, la divergencia no debería causar confusión entre el público inversionista, ya que siempre ha sido transparente sobre la metodología de medición que emplea.

“La perspectiva de los inversionistas es muy positiva (sobre el conteo de usuarios activos de BAIT) dado que nosotros en cada reporte trimestral somos muy claros en la metodología que utilizamos. Somos siempre consistentes en la validación de una de las cuatro empresas más importantes en el mundo de la consultoría y auditoría”, agregó Núñez.

Mucho menos, dice la firma, su reporte amerita ningún tipo de sanción, ya que no ha incumplido con los requerimientos hechos por el IFT.

“El tema de las sanciones no lo tenemos contemplado. Nosotros siempre hemos presentado todos los requerimientos de información y no solamente del acervo estadístico sino de otras áreas. Walmart siempre cumple. Nunca guardamos información. No ocultamos absolutamente nada”, aseveró Diego Rivera, subdirector legal y especialista en telecomunicaciones para Walmart de México.

De acuerdo con el ejecutivo, el reporte del IFT todavía puede además presentar ajustes, debido a que se trata de uno de carácter preliminar.

“Todo mundo presentó lo que tuvo que haber presentado y el reporte del IFT es preliminar, tiene 65 días para emitir si es que hubo dudas respecto de nuestra información. Entonces puede haber rectificaciones, pero no se puede hablar de una sanción, que ya sería por una omisión de información o una negativa”, recalcó Rivera.

Impacto por cambios en Altán

Sobre el reciente ajuste al alza de la oferta de referencia de Altán, la red mayorista que soporta los servicios al consumidor final de BAIT, la empresa reconoció que fue necesario repercutir el aumento de precio en algunos de sus productos.

“Las ofertas ilimitadas no han cambiado para nosotros. Nosotros usamos las inversiones que hay que hacer para que las ofertas se mantengan y nuestra oferta ilimitada sigue siendo la misma (pero) en las otras sí hubo un pequeño ajuste en los gigas que se dan. Seguimos siendo aun así cinco veces más baratos que el mercado”, refirió Gabriel Cejudo, director de BAIT.