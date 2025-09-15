VTEX Connect LATAM 2025, el ecosistema del comercio digital

En esta entrevista Santiago Naranjo, CRO de VTEX, compartió para El Economista el panorama sobre el mundo digital integrando eCommerce, marketplace y operaciones físicas. Así como el crecimiento que ha tenido VTEX Connect LATAM 2025, el evento de comercio digital de Hispanoamérica, que se llevará a cabo este 25 de septiembre en el Centro Banamex, Ciudad de México, para quienes buscan acelerar la digitalización de sus organizaciones. ¡Dale play y conoce toda la información!