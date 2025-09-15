Lectura 1:00 min
VTEX Connect LATAM 2025, el ecosistema del comercio digital
En esta entrevista Santiago Naranjo, CRO de VTEX, compartió para El Economista el panorama sobre el mundo digital integrando eCommerce, marketplace y operaciones físicas. Así como el crecimiento que ha tenido VTEX Connect LATAM 2025, el evento de comercio digital de Hispanoamérica, que se llevará a cabo este 25 de septiembre en el Centro Banamex, Ciudad de México, para quienes buscan acelerar la digitalización de sus organizaciones. ¡Dale play y conoce toda la información!