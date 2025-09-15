Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

VTEX Connect LATAM 2025, el ecosistema del comercio digital

main image

Branded Content

En esta entrevista Santiago Naranjo, CRO de VTEX, compartió para El Economista el panorama sobre el mundo digital integrando eCommerce, marketplace y operaciones físicas. Así como el crecimiento que ha tenido VTEX Connect LATAM 2025, el evento de comercio digital de Hispanoamérica, que se llevará a cabo este 25 de septiembre en el Centro Banamex, Ciudad de México, para quienes buscan acelerar la digitalización de sus organizaciones. ¡Dale play y conoce toda la información!

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete