voco Hotels: donde el carácter local se encuentra con la excelencia global

La cadena de hoteles voco ha logrado consolidarse en México como una propuesta que combina lo mejor de dos mundos: el carácter auténtico y la historia propia de un hotel independiente, junto con la confianza, calidad y respaldo de una marca global respetada.

Su nombre proviene del latín y significa “convocar”, evocando la sensación de colectividad, la experiencia social y un encanto casual que invita a relajarse, conectar y disfrutar.

Cada propiedad voco en México refleja la identidad cultural y arquitectónica de su ciudad, ofreciendo a los huéspedes una experiencia cercana y auténtica sin sacrificar la comodidad, tecnología y servicios de primer nivel que caracterizan a la marca.

Desde el corazón colonial de Puebla hasta el desierto sonorense de Hermosillo, voco ha logrado adaptar su filosofía global a cada destino.

Branded Content

voco Royalty Puebla Downtown

Ubicado en el centro histórico de Puebla, voco Royalty Puebla Downtown se inspira en los 100 años de historia de su edificio y combina diseño contemporáneo con tradición arquitectónica.

Su ubicación permite a los huéspedes caminar hasta el Zócalo, la Catedral y el Museo Amparo, mientras disfrutan del ambiente vibrante de calles empedradas y mercados llenos de vida local.

Las habitaciones están cuidadosamente diseñadas, con sábanas de lujo, Wi-Fi de alta velocidad y algunas con vistas a la Catedral.

El hotel es ideal tanto para viajeros de negocios como de ocio. Su oferta gastronómica incluye el Restaurante Royalty, especializado en cocina poblana tradicional como mole, chalupas y cemitas, y el Bar y Rooftop Hook Black, donde se fusionan sabores locales con un entorno contemporáneo y vistas panorámicas de la ciudad. Entre sus servicios destacan Wi-Fi, gimnasio, restaurantes y bar, así como estacionamiento.

voco Guadalajara Neruda

En Jalisco, voco Guadalajara Neruda refleja el espíritu cosmopolita de la ciudad, integrando elementos de la decoración mexicana que capturan la esencia local mediante colores, textiles y materiales como adobe, arcilla, cuero y cerámica.

Sus 104 habitaciones cuentan con suelos de madera, decoración 100% mexicana y balcones con vistas a la ciudad. Equipadas con televisores de 50 pulgadas y sonido estéreo, ofrecen Wi-Fi gratuito, garantizando una experiencia confortable y conectada.

El Restaurante-bar Querida Luna, ubicado en el séptimo piso, ofrece una propuesta México-Contemporánea acompañada de vistas únicas de Zapopan.

Los servicios del hotel incluyen gimnasio 24 horas, centro de negocios, estacionamiento, accesibilidad para personas con discapacidad y la posibilidad de alojar mascotas y animales de asistencia.

Branded Content

voco Saltillo Suites

voco Saltillo Suites se encuentra en el corazón del distrito automotriz de la ciudad, a solo 8 km del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. Este hotel está diseñado para viajeros de negocios y placer, con suites amplias equipadas con kitchenette, áreas de estar independientes y Wi-Fi gratuito.

Se destaca por ofrecer las suites más grandes de Saltillo, ideales para estadías prolongadas tipo “home-like”.

Su restaurante, La Estancia, sirve cocina continental durante todo el día, incluyendo ensaladas, sopas, mariscos, cortes y platillos de pollo. Entre sus servicios destacan gimnasio, piscina techada, bar, estacionamiento gratuito, instalaciones para reuniones y cocteles gerenciales los miércoles.

Además, cuenta con accesibilidad completa para personas con discapacidad, incluyendo rampas, elevadores adaptados y estacionamiento accesible.

voco Hermosillo

Finalmente, voco Hermosillo combina modernidad, elegancia y la esencia del desierto sonorense en su diseño, con interiores que incluyen tonos cálidos, cerámica artesanal y detalles en cuero y metal.

Ubicado en el Boulevard Kino, a solo 8 minutos del centro y 20 minutos del aeropuerto, ofrece fácil acceso a puntos emblemáticos como la Torre Hermosillo y el parque La Ruina.

El hotel cuenta con 136 habitaciones, restaurante La Tinto que fusiona sabores locales e internacionales, cafetería especializada y servicio a la habitación 24/7.

Entre sus instalaciones destacan alberca, gimnasio 24 horas, centro de negocios, salas de reuniones, estacionamiento gratuito y opciones petfriendly.

voco Hermosillo también se distingue por su compromiso con la sostenibilidad, implementando materiales biodegradables y 836 paneles solares a través del programa Green Engage.

La expansión de voco en México refleja la fortaleza de la plataforma empresarial de IHG, que permite a los propietarios de hoteles crecer bajo un modelo probado, aprovechando su tecnología, marketing, aplicación móvil y el programa de lealtad IHG One Rewards, con más de 145 millones de miembros a nivel global.

Así, voco no solo ofrece lujo y confort, sino también una experiencia auténtica y cercana que conecta a los huéspedes con la esencia de cada ciudad.