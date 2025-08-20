Viva anuncia dos nuevas rutas desde el AIFA hacia Austin y Nueva York

Viva (VivaAerobus) anunció este miércoles dos nuevas rutas internacionales a Estados Unidos que partirán del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): a Austin y Nueva York. La primera iniciará el próximo 20 de noviembre (con tres frecuencias semanales) y la segunda será temporal (con tres frecuencias semanales del 12 de diciembre al 11 de enero del 2026 y en junio se retomará con motivo de la Copa Mundial de Fútbol).

Los nuevos servicios se sumarán a los siete que la aerolínea de bajo costo anunció en abril pasado, los cuales comenzarán a operar en noviembre y conectarán al AIFA con Los Ángeles, Chicago O’Hare, Dallas-Fort Worth, Denver, Houston, Miami y Orlando.

Actualmente Aeroméxico es la única aerolínea que vuela de dicho aeropuerto a EU (Houston y McAllen).

“Seguimos impulsando la conectividad internacional de este aeropuerto, el turismo y las oportunidades para miles de mexicanos con estas nuevas rutas. Gracias a los esfuerzos de aerolíneas como Viva, de nuestro personal, de nuestra ubicación y de nuestra infraestructura de primer nivel, estamos consolidando al AIFA como la mejor opción para volar en la Zona Metropolitana del Valle de México”, expresó el director de la terminal, General Isidoro Pastor,

En un comunicado, la empresa recordó que este año también se anunciaron dos nuevas rutas nacionales, Veracruz y Saltillo, las cuales comenzarán a operar en noviembre. Así, con las conexiones a Austin y Nueva York, Viva alcanzará un total de 42 rutas en operación desde el AIFA (11 internacionales y 31 nacionales) al cierre de 2025, frente a las 29 con las que cerró el año pasado.

Sobre sus nuevos destinos, el director de la línea aérea, Juan Carlos Zuazua, comentó que dicho aeropuerto es una pieza clave en su estrategia de expansión hacia EU, convirtiéndose en un importante hub de conectividad internacional para sus pasajeros.

“Estos anuncios llegan justo a tiempo para el evento deportivo más importante del mundo: La Copa Mundial 2026. En Viva nos estamos preparando para conectar a los mexicanos con diversas sedes mundialistas y para recibir a la ola de turistas internacionales que seguramente visitarán nuestro país durante este gran evento”, agregó.