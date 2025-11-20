Viajeros priorizan seguridad y conectividad; Civitatis responde con servicios esenciales

Viajar sin contratiempos es una aspiración usual entre los turistas. Las experiencias que se relatan al regreso dependen en gran medida de una estancia fluida. Para evitar que los imprevistos opaquen esos recuerdos, resulta clave contar con una planificación integral que asegure tranquilidad en cada etapa del recorrido.

Ante esta situación, Civitatis, plataforma líder en visitas guiadas, excursiones y actividades en español a nivel global, ofrece tres servicios fundamentales para garantizar comodidad y protección durante todo el trayecto, permitiendo que el viajero se concentre únicamente en disfrutar.

Traslados privados: comodidad al inicio y al final

La llegada a un aeropuerto desconocido suele implicar estrés y pérdida de tiempo, pero los traslados privados de Civitatis buscan eliminar ese escenario.

El servicio garantiza comodidad desde el primer momento: un vehículo recibe al viajero tras el aterrizaje y lo traslada directamente a su alojamiento. Al concluir la estancia, el procedimiento se realiza a la inversa para asegurar un retorno igual de eficiente.

La reserva puede realizarse de forma rápida y segura desde la web o la aplicación de Civitatis, con opciones disponibles para prácticamente cualquier destino. El servicio se plantea como un inicio y cierre óptimos para un viaje sin complicaciones.

Conectividad asegurada con la Tarjeta eSIM

La conectividad ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica. Consultar una dirección, utilizar traducción simultánea o comunicarse por videollamada con familiares y amigos requiere disponer de datos móviles desde el inicio del viaje, evitando así los costos elevados del roaming y garantizando una experiencia más eficiente.

Civitatis facilita este proceso mediante su tarjeta eSIM de viaje. El único requisito es contar con un teléfono compatible y desbloqueado. La activación se realiza en cuestión de minutos y permite al usuario llamar, enviar mensajes y navegar con normalidad, como si estuviera en su país de origen.

Se ofrecen eSIMs para países como Australia, Tailandia y Singapur y también para regiones como Europa o Latinoamérica.

Seguro de viaje Civitatis: protección total

Un seguro de viaje adecuado actúa como respaldo ante cualquier eventualidad. El Seguro de Viajes de Civitatis ofrece cobertura frente a diversos imprevistos, con una póliza que contempla asistencia médica, atención odontológica, robos, repatriación y retrasos en el equipaje.

La principal ventaja es la transparencia del servicio: no existen franquicias, no es necesario adelantar pagos y no se limita la atención a una red específica de hospitales.

El viajero puede acudir al centro médico que considere más adecuado en cualquier parte del mundo. Además, Civitatis proporciona atención al cliente 24/7 por teléfono, correo electrónico o WhatsApp en el idioma del usuario y sin restricciones por zona horaria. La póliza puede contratarse hasta las 22:00 horas del día previo al inicio del viaje.

“Una vez que el cliente tiene su vuelo, desde que llega al lugar, necesita tres cosas básicas: seguro de viaje, una tarjeta de datos y un traslado. Cubriendo estos tres puntos, ahora sí, puede enfocarse en todas las actividades que perduran en el tiempo, como visitas guiadas, paseos y espectáculos. Lo importante es que todos estos servicios se contratan de forma fácil y segura en nuestra plataforma”, asegura Juan Rossello, Country Manager de Civitatis en México.

Viajar sin contratiempos deja de ser un lujo y se convierte en una opción accesible. Con Civitatis, los viajeros cuentan con el respaldo necesario para que su experiencia sea única, segura e inolvidable.