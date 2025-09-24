Ventas minoristas tienen lento avance en julio

En julio del 2025 los ingresos por ventas al menudeo crecieron 0.1% con respecto a junio, lo que se reflejó en un crecimiento interanual de 2.2%, inferior al de 3% observado el mes previo, informó este martes el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Durante julio se observaron retrocesos mensuales en los ingresos de 11 de las 22 categorías de mercancías y canales de venta que mide el Inegi a través de su Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC).

Los cinco renglones con las mayores caídas mensuales fueron artículos usados (-5.1%); artículos de perfumería (-4.4%); mobiliario y accesorios de cómputo (-3%); artículos para el esparcimiento (-2.4%) y calzado (-2.2 por ciento).

En contraste, las mayores ganancias se vieron en artículos para la decoración de interiores (+6.3%); motocicletas (+3.2%); ventas por internet y catálogo (+1.9%); muebles para el hogar (+1.6%); y mascotas y regalos (+1.1 por ciento).

El discreto avance refleja cautela en el gasto de los consumidores en un contexto de bajos niveles de confianza, afirman analistas.

“Permanecen las señales de un menor impulso al interior, ya que se observa debilidad en algunos servicios relacionados al consumo, tales como los alimentos y bebidas y los de esparcimiento, lo que sugiere un menor gasto de las familias”, dijeron Janneth Quiroz y Rosa Rubio, economistas del Grupo Financiero Monex.

De forma acumulada, las ventas minoristas han crecido 1.5% hasta julio, lo que se compara positivamente frente al descenso de 0.1% de los primeros siete meses del 2024, pero está lejos del avance de 4.8% visto en el 2023.